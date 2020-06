Chivite y Maya llaman a no celebrar actos paralelos en Sanfermines y subrayan que las fiestas están suspendidas

Chivite y Maya han participado este viernes en un desayuno informativo en el que han subrayado que los Sanfermines de este año están suspendidos, una decisión "difícil de tomar", pero "necesaria" porque "se hace para proteger la salud y la vida".

En este sentido, la presidenta del Gobierno foral ha destacado que se trata de una decisión "compartida" por el Ejecutivo y el Consistorio, que es quien tiene la competencia sobre las fiestas. "El Gobierno no puede entrar en la prohibición de las fiestas porque son una competencia exclusivamente municipal, pero entendemos que nuestra responsabilidad debe ser acompañar a los ayuntamientos", ha remarcado Chivite.

Según ha expuesto, su Gobierno acompaña al Ayuntamiento de Pamplona para "reforzar su decisión desde la perspectiva sobre todo de salud pública y de la protección de las personas más vulnerables a las que tenemos que proteger haciendo un ejercicio de responsabilidad individual".

"Cualquier año las próximas fechas supondrían una explosión festiva que a todos nos gusta, pero este año peculiar por el Covid tenemos que lograr que sean unos días lo más parecidos posibles a cualquier otro día del año", ha señalado Chivite.

Así, ha remarcado que "este año no hay fiestas de San Fermín y no debiera haber actos paralelos porque la razón de que no haya fiestas populares, que sabemos que son muy importantes para Pamplona y para todos los pueblos de Navarra", es "proteger la salud y la vida".

En esta misma línea, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha destacado que el próximo 6 de julio a las 12 horas la capital navarra "va a ser el centro del mundo" y ha llamado a "dar un ejemplo de que Pamplona responde ante una situación tan dura como es esta de no poder celebrar las fiestas".

También ha pedido a la ciudadanía ser "ejemplo" para el resto de municipios, ya que "lo que se haga en Pamplona puede ser también trasladable a otros lugares de Navarra", en los que, según ha dicho, también existe "preocupación" sobre la posible celebración de actos paralelos. "El mensaje que podamos lanzar aquí es el mismo mensaje que hay que lanzar para todas las fiestas", ha comentado.

Además, Maya ha puesto de manifiesto que "hay una cierta percepción social de que el coronavirus ya es pasado" y ha querido dejar claro que "no es así" y que el Covid-19 es "presente". Por lo tanto, ha agregado, "tenemos que trabajar desde esa óptica de que tenemos que hacer las cosas bien para que no vuelvan a producirse de una manera significativa esos rebrotes que ya han surgido en algunos lugares".