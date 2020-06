El PP insiste en reprobar y cesar a Marlaska: "El historial de un buen juez no justifica la traición de un mal ministro"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sigue en el punto de mira de la oposición por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid. Este miércoles, el PP defendió en el Congreso su reprobación y fue más allá pidiendo su dimisión o su cese acusándolo de "traición" a sus principios, aunque lo más probable es que su moción no salga adelante cuando se vote este jueves, ya que los nacionalistas se han mostrado reacios a apoyarla aunque han criticado la labor como juez de Marlaska.

La reprobación, que apoyarán Vox y Cs, fue defendida este miércoles en el pleno de la Cámara Baja por la diputada del PP Ana Beltrán, que se centró, como llevan haciendo los conservadores haciendo varias semanas, en criticar la supuesta transformación de Marlaska de "un buen juez" en "un mal ministro". Su "historial" como magistrado, defendió Beltrán, "no justifica sus traiciones" como miembro del Gobierno.

"La legalidad y la justicia son conceptos que Marlaska conoce a la perfección, algo que agrava aún más los duros acontecimientos en los que se ha visto implicado desde que ocupa el sillón ministerial", denunció la diputada del PP, que aseguró que en lo relativo al cese de Pérez de los Cobos, el ministro "mintió en sede parlamentaria". La destitución, sostuvo Beltrán, se produjo por "no doblegarse a las peticiones ilegales y sectarias" de Marlaska. Y el resultado ha sido servir "en bandeja a hombres de honor para goce y disfrute del independentismo".

Hubo "un tiempo en que el juez Grande-Marlaska defendía exactamente lo contrario a lo que defiende hoy como ministro", que a juicio del PP es "actuar mal a sabiendas y considerarse a sí mismo un soldado de Sánchez que debe acatar sin preguntar, jamás dudar y siempre justificar lo injustificable". "Nos unía una causa, ahora nos separa una traición", "dignifique la política y su Gobierno y váyase", zanjó Beltrán.

Marlaska se ausenta

El ministro del Interior no escuchó la intervención de la diputada del PP, ya que no se encontraba en el hemiciclo en ese momento. Pero recibió la defensa del parlamentario socialista Felipe Sicilia, policía de profesión, que acusó a los populares de no tener "ni pudor ni vergüenza" por pedir la reprobación de Marlaska habiendo tenido como ministro del Interior a Jorge Fernández Díaz entre 2011 y 2015, de quien recordó varias polémicas.

"En 2012, con PP en el Gobierno, se indica en una instrucción a Guardia Civil y Policía que tienen que informar a sus superiores policiales de las investigaciones de la policía judicial. Cuando lo hace el PP es simple coordinación, pero cuando lo hace este Gobierno resulta que es una injerencia", denunció Sicilia, que acusó al PP de haber realizado durante sus años de Gobierno no solo una "injerencia en la investigación policial, sino en la misma justicia".

El diputado del PSOE recordó polémicas de Fernández Díaz, como cuando en 2016 se entrevistó con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña y propuso involucrar a la Fiscalía en la filtración unos informes comprometedores para políticos independentistas con la conocida frase "esto la Fiscalía te lo afina".

"Que ustedes vengan aquí a hablar de Interior con su legado les debería dar vergüenza", zanjó Sicilia, que recordó que Fernández Díaz cesó durante su mandato a cuatro mandos policiales por "pérdida de confianza" y aseguró que "si por algo vamos a recordar a Fernández Díaz es por haber montado una mal llamada policía patriótica" y por "intentar utilizar el dinero y los medios" del Estado "para tapar las corruptelas del PP".