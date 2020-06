Lanzan un programa de especialización en coaching sistémico de equipos

El curso de Coaching Sistémico de Equipos consta de más de 60 horas de formación, incluyendo clases presenciales, clases de mentorización grupal y horas de prácticas con clientes (equipos reales que deseen trabajar en sus objetivos).

Es un programa especialmente orientado a coaches que ya se encuentran ejerciendo la profesión (o que están en fase de formación) y que quieran desarrollar sus habilidades para trabajar en entornos empresariales con rigor y garantías, ya que es un curso aprobado como formación continua para coaches, por la International Coach Federation (ICF).

También está enfocado, según han indicado desde Bic Euronova en un comunicado, a aquellos profesionales con experiencia en gestión de personas y equipos (directivos/as, gerentes, ejecutivos/as, empresarios/as), interesados en mejorar su rendimiento, sus relaciones interpersonales, su liderazgo o la gestión de sus equipos.

Una de las principales características del curso que más destacan los alumnos que pasan por él, es el cambio de mentalidad que supone usar una visión sistémica del proceso, en la que se considera que el equipo (o sistema) es sabio y creativo, y está completo.

"Este curso me ha aportado metodología, visión, seguridad y crecimiento profesional. A la vez me ha dado luz en mi desarrollo profesional, ya que quería seguir trabajando con equipos pero con otro enfoque. Y lo he encontrado. Desde el primer momento puedo aplicar la metodología al trabajar con mis clientes. Me ha dado contexto, enfoque, seguridad y otra mirada más amplia", ha indicado la escritora y coach Laura Chica.

El curso se desarrollará en las salas de formación de BIC Euronova, manteniendo y respetando las medidas de higiene y prevención, tanto por parte del personal como del alumnado, en las que se mantendrá la distancia interpersonal de dos metros, el uso de mascarillas, el acceso a soluciones hidroalcohólicas para garantizar una higiene de manos frecuente, así como la creación de grupos formativos de máximo diez personas, para garantizar esa distancia.