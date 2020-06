G.Caballero ve a Feijóo "equivocado" por "pegarse" a Casado, al que afea que "use" a los muertos por COVID

Así lo ha trasladado Caballero, en declaraciones a los medios antes de participar en un almuerzo-coloquio con empresarios en Vigo. El candidato socialista se ha referido a la distribución, por parte del PP, de un argumentario "que envía Pablo Casado" a los suyos "para que busquen la confrontación" con el Gobierno de España.

A ese respecto, Gonzalo Caballero, tras constatar que el PP "no asume el resultado de las elecciones de 2019" y está "en una estrategia de acoso y derribo" contra el Ejecutivo, ha subrayado que "intentar usar a los fallecidos y el COVID es mezquino, indigno, irresponsable y no responde a la verdad".

El líder de los socialistas gallegos ha recordado que fue el gobierno de Pedro Sánchez el que decretó el estado de alarma y lo prorrogó, mientras que "Feijóo y Casado pedían a principios de mayo que se levantase". "No tienen capacidad ni dignidad para defender una mejor gestión de la crisis, porque no acertaron, no estuvieron a la altura", ha proclamado Caballero.

Además, el candidato del PSdeG ha advertido de que Feijoo "se equivoca" en su "estrategia" de "estar pegado" a Pablo Casado. "El PSdeG va a confrontar para ganar el gobierno de la Xunta y para defender al gobierno progresista de España, que generó un escudo protector muy importante para hacer frente a la crisis", ha afirmado.

RECONSTRUCCIÓN DE GALICIA FRENTE A "AGONÍA" DEL PP

Por otra parte, Gonzalo Caballero se ha referido, en el marco de su encuentro con los empresarios, a la necesidad de un "liderazago" que permita la reconstrucción económica y social de Galicia tras la pandemia de coronavirus, y ha abogado por un cambio que posibilite poner fin a la "agonía" del PP en Galicia, y a 11 años de "inexistencia de política económica e industrial" de los gobiernos de Feijóo.

Según ha incidido, los 'populares' representan un "proyecto agotado" y con una "nula" política industrial y económica. Por todo ello, ha concluido que Feijóo "no está a la altura" para poder impulsar la reconstrucción "después de una crisis tan severa". "Si en 11 años se destruyeron 70.000 puestos de trabajo en Galicia, es necesaria una nueva hoja de ruta", ha apostillado.

Así, Caballero ha ofrecido el proyecto del PSdeG para esa reconstrucción y para movilizar 2.500 millones de euros de fondos públicos, de la mano del Gobierno de España, cuya gestión de la pandemia ha puesto en valor con medidas de protección social y de apoyo a la industria.