Sanidad avisa de "al menos" 11 nuevos brotes de coronavirus y Huesca retrocede a fase 2

España ha inaugurado la ‘nueva normalidad’ acompañada de rebrotes en varios puntos de la geografía nacional. El más importante de los 11 que actualmente están activos según el Ministerio de Sanidad se detectó el pasado sábado y afecta a tres comarcas del sur de la provincia de Huesca, concretamente a las de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca.

En estas tres zonas, varios focos vinculados con una empresa hortofrutícula situada en la localidad de Zaidín –donde trabajan unas 200 personas– han llevado al Gobierno aragonés a restablecer medidas de la fase 2 de desconfinamiento en la región para frenar los contagios.

Esto implica recuperar límites más estrictos en aforos y concentraciones de personas, pero no restringe los desplazamientos, algo que necesitaría de la autorización del Gobierno central.

"No vuelve el confinamiento, no estamos diciendo que la gente vuelva a sus casas. Es una recomendación de no movilidad", explicó el director general de Salud Pública de Aragón, Francisco Javier Falo. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, deslizó, sin embargo, que si hicieran falta medidas más drásticas recurrirían al Estado.

Por ahora todos los casos detectados son leves o asintomáticos, aunque se espera que aumenten en número durante los próximos días debido a la gran cantidad de PCR que se han realizado: casi 200 según la consejería.

La proximidad de esta agrupación de casos con la frontera oscense con Lleida y los movimientos de los temporeros a ambos lados de esta línea por cuestiones laborales podría provocar que el brote saltase a Cataluña. "Por supuesto que hay riesgo de que se traspase", expresó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, preguntado al respecto.

Simón calificó el rebrote como "de cierta relevancia" y añadió que "es una zona en la que hay que tener muchísimo cuidado ahora". "Hay alta sospecha de que algunos de ellos [los contagiados] hayan podido generar una transmisión no detectada", alertó el facultativo.

Navarra y Murcia

Del resto de brotes que monitoriza Sanidad, se sabe que hay focos identificados al menos en La Coruña, Vizcaya, Fuerteventura (Las Palmas), la Región de Murcia y Navarra.

En esta última autonomía se produjo un importante repunte por dos brotes ligados al "ámbito familiar y social", según el Gobierno navarro. Los casos se relacionan con dos focos, uno en torno a una comida celebrada en la comarca de Pamplona y otro en el área de Salud Navarra Norte, detalló el departamento de Salud de la comunidad foral. "No creo que haya mucho riesgo", comentó Simón a propósito de este brote, que consideró "probablemente controlado".

En lo que respecta al brote en Murcia, vinculado a un caso importado de Bolivia y a transmisión familiar, el número de contagiados creció ayer hasta 16.