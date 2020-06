Los objetivos deportivos se cumplen mejor con ropa nueva: tres prendas al 50% para afrontar la Operación Bikini

Para cumplir con nuestras rutinas deportivas hace falta una buena dosis de motivación. Saber que tras el entrenamiento matutino de cardio nos espera un desayuno rico en proteínas, tener a mano nuestraplayslist favorita para calentar o contar con una esterilla de acupuntura para asegurarnos de que, al tiempo que estiramos, mimamos nuestros músculos son solo algunas de las píldoras que pueden subir nuestra energía y ayudarnos a cumplir con los objetivos deportivos. Aunque, claro, no son las únicas.

Cada deportista es un mundo y de gustos depende la fuente de motivación. Pero hay una que, con el cambio de temporada, suele animar a la mayoría: estrenar un conjunto fit con el que lucir los avances y observar los progresos. Y, ahora, con la ayuda de Amazon Fashion (y sus muchos descuentos) hacerlo a un buen precio (¡y desde el sofá de casa!) es más fácil que nunca.

Entre las rebajas que ha lanzado solo durante esta semana el gigante de las compras online, destacan las relacionadas con moda deportiva, pues pueden encontrarse hasta a mitad de precio. Eso sí, no todos los colores y tallas disponibles están sujetos al mismo descuento; así que, no te olvides de comprobar las ofertas de tus favoritos, como las de este conjunto all black con detalles en rosa que nos ha enamorado. ¿Listo para que te ocurra lo mismo?

Un conjunto para cumplir nuestros objetivos

- Sujeción y diseño. A la hora de hacer deporte es fundamental dar con una prenda que nos garantice que el pecho va a estar seguro y protegido. Y, si encima tiene un diseño bonito, no puedes dejarla pasar. Este modelo, elaborado con poliéster y elastano, tiene todos los atributos que necesitas en un sujetador deportivo, además de un diseño cuidado. Durante el día de hoy tiene un descuento del 30% en todas las tallas para que puedas hacerte con él por 14 euros.

Esta prenda tiene un descuento del 30% en todas las tallas. Amazon

- Una segunda piel. La ropa deportiva debe ser cómoda y permitirnos un gran rango de movimientos. Estas mallas, además de estar diseñadas con paneles de rejilla que son tendencia esta temporada, nos aseguran comodidad y libertad de ejercicios. Los descuentos de hoy oscilan entre el 25% de la talla 38 y el 43% de la talla 36, con unos precios que van entre 14,60 y 15,80 euros.

Los descuentos de este modelo oscilan entre el 25 y el 43%. Amazon

- Clásica y cómoda. Para llevar a cabo nuestras rutinas de entrenamiento, necesitamos ropa transpirable y que no tenga demasiados abalorios porque, como en muchos aspectos, menos es más. Esta camiseta de tirantes es una prenda básica, pero cuya espalda te enamorará. Hoy tiene diferentes descuentos según la talla para que podamos conseguirla por un precio final de 11,20 euros en cualquiera de ellas.

Con las ofertas de hoy tiene un precio de 11,20 euros en todas las tallas. Amazon

