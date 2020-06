Cómo triunfar en las rebajas de verano sin moverse del sofá: así es el nuevo portal de moda de Amazon

Las rebajas de verano están a la vuelta de la esquina y, aunque algunas tiendas ya han comenzado con su época de descuentos, será a partir de julio cuando podamos aprovechar auténticas gangas en la mayoría de establecimientos. Eso sí, debemos tener en cuenta que hay métodos efectivos para ahorrar, de verdad, en este periodo y no, dejarse llevar no es una opción si no queremos salir perdiendo. Debemos fijarnos un presupuesto, comprobar los precios y dejarse un hueco para algún capricho que nos ayude a preparar nuestros looks estivales.

Para ir abriendo boca para este periodo, que, este año va a ser más digital que nunca, Amazon ha adelantado su época de rebajas... ¡y de qué manera! El gigante del comercio online ha organizado El gran evento de la moda, una cita que tiene lugar de 22 al 28 de junio en la que podemos encontrar artículos con grandes ofertas en una selección de marcas de moda. Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Hugo Boss son algunas de estas firmas y también está incluida Amazon Moda, la marca textil de esta plataforma. Pero no solo podrás conseguir auténticas gangas en ropa, ya que El gran evento de la moda incluye descuentos en maletas, relojes joyas y otros accesorios con los que poner el broche de oro a tu outfit.

Con este evento podremos disfrutar de ofertas del día, que solo duran 24 horas, ofertas destacadas, que tienen una duración mayor y hasta ofertas Wow, que recoge una selección de artículos y firmas con descuento a los que no vas a poder resistirse. Si quieres saber cómo aprovechar esta cita para renovar tu armario estival... ¡sigue leyendo!

Nuestros fichajes del Amazon Fashion

- Tommy Hilfiger. Famosa por su corte clásico con predominancia del vaquero y el algodón, esta firma, una de las más deseadas desde la década de los 90, se encuentra entre las marcas que van a dar forma a las rebajas de Amazon Fashion. Además, hoy puedes encontrar muchas de sus prendas icónicas al 30% en la sección de ofertas Wow, como sus petos vaqueros o la clásica cazadora en dos tonos.

- Levi’s. Quien diga que no conoce la marca Levi’s miente: son los inventores de los pantalones vaqueros y seguidores o no de la moda les debemos muchos años de comodidad. Con el 30% de descuento, se pueden encontrar hoy las clásicas camisetas con el logo de la marca, pantalones para él y ella y, además, una de sus prendas míticas y, también, más vendidas: su cazadora vaquera.

- Calvin Klein.Aunque sus prendas y su característico logo CK son una apuesta por la calidad en el mundo de la moda, sus propuestas underwear y sus fragancias son dos de sus líneas de negocio más populares. Por ello, en El gran evento de la moda no podía faltar los clásicos bóxer en diferentes colores con la cinturilla de la marca o la ropa interior para ellas. Además, puedes encontrar hasta un 30% de descuento en una selección de artículos de la marca, incluidos bañadores.

Mucho más que ropa

En esta semana fashion hay mucho más que moda estival (o, incluso, invernal, para aquellos que quieren preparar el armario de noviembre). También se pueden encontrar buenas ofertas y descuentos en zapatos, complementos, joyas y maletas, la mayoría ligado a marcas de reconocida calidad que nos alejarán de fallar en cada compra. Eso sí, conviene atender, de lunes a domingo, a las rebajas diarias para encontrar la bajada de precio más atractiva, ya sea en una de las joyitas de Tous que tan bien quedan con el moreno estival o en algunos de los vestidos más demandados entre las marcas propias de Amazon. ¿Listo para que, esta vez, las rebajas sí sean tu fuerte?

