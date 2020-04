Tres desayunos saludables (y muy ricos) con los ingredientes de la despensa de un auténtico 'realfooder'

Si has hecho clic en esta noticia, posiblemente, ya tengas el título de realfooder (o te estés esforzando mucho por entrar en este mundo que se ha adueñado de Instagram... y de todo tu grupo de amigos). La verdad, no nos extraña: lo saludable es más adictivo que la fastfood, y la fiebre que ha suscitado desde hace poco más de un año lo corrobora. Sin embargo, llevar a cabo las recetas de los gurús de esta moda (que esperamos que no caduque) no siempre es sencillo: ¿de dónde sacan tanto ingrediente nuevo y cómo se consiguen?

Por ello, si queremos seguir este tipo de alimentación, debemos confiar en productos de calidad que garanticen que estamos cubriendo todas las necesidades alimenticias. Para ello, debemos ponernos en manos expertas y Myprotein nos recibe con los brazos abiertos.

La marca, especializada en la nutrición deportiva, ofrece todos los ingredientes necesarios para llevar una dieta realfooder sin renunciar ni al sabor ni a la energía extra que ofrecen los alimentos. Hemos rastreado su web y te proponemos tres recetas (y sus ingredientes) para triunfar a la hora del desayuno. Y advertimos: estás elaboraciones tienen riesgo de ser instagrameadas.

Tres desayunos de aplauso 'realfooder'

- Para no renunciar a las tortitas. Aunque el ideario las retrata como las enemigas de una dieta saludable, la realidad es que esta delicia puede ajustarse a los parámetros de la filosofía realfood si se intercambian algunos de sus ingredientes (y acompañantes) clásicos. Así, podemos cambiar la harina refinada por copos de avena y plátano o calabaza asada machados, para asegurar que tienen la textura deseada y no suman demasiadas calorías. Además, si pensar en estos minutos de cocina te da pereza, siempre puedes optar por masas proteicas ya elaboradas que te resolverán la receta en pocos minutos.

Conviene no olvidar los toppings que deben coronar todo buen plato de tortitas que se precie. Trocitos de fruta, pepitas de chocolate negro y una buena dosis de sirope de arce orgánico son, en nuestra opinión, esenciales, así como un vaso de chocolate caliente (pero bajo en grasas y rico en proteínas) que anime paladar y mente.

El sirope de arce consigue que las tortitas sean más jugosas una vez en boca. Freepik

- El yogur como protagonista del desayuno. Los bowls de cereales, yogur y fruta también son muy populares en redes y en la filosofía readlfood. Si queremos añadir algo de fibra al desayuno, podemos apostar por granola proteica que gracias a la soja y a la leche que contiene, nos ayuda a mantener fuertes los músculos. Podemos completar nuestro desayuno healthy con un topping para aquellos que no pueden renunciar al chocolate por las mañanas. Se trata de bolitas de chocolate con un 60% menos de azúcares que están elaboradas con cacao en polvo y proteína de soja.

Y para los más golosos hemos encontrado una manera muy deliciosa de completar el desayuno: unas galletas con pepitas de chocolate y rellenas de caramelo blando con el sabor inconfundible del horno. Es el complemento perfecto, pues es alto en fibra y bajo en azúcares.

Encontrar una granola de calidad implica renunciar a los azúcares añadidos. Freepik

- Desayuno continental, gracias. Si eres de los que no pueden empezar el día sin su café y su zumito de naranja recién exprimido,tampoco deberías renunciar al acompañante esencial de esta combinación: las tostadas. Eso sí, para que sea saludable hay que dejar (salvo caprichos puntuales) la mantequilla y la mermelada, y optar por otros ingredientes menos grasos, como el tomate batido o la crema de cacahuete. Y, no, no nos referimos a la que incluye aceite de palma y cantidades ingentes de azúcar refinado: sino a aquellas naturales sin sal ni conservantes añadidos. Esta delicia está, además, muy rica si se acompaña con fruta natural o con una mermelada de extractos de frutas y saborizantes naturales con muy poca carga calórica.

La crema de cacahuete aporta la energía necesaria para comenzar el día. Unsplash

