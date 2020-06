María Pombo cuenta los avances de su estado de salud a la espera de recibir los resultados de la esclerosis múltiple

María Pombo preocupaba a sus seguidores en mayo tras anunciarles que podría padecer esclerosis múltiple, una enfermedad que sufre su madre y que, según apuntó, "va en los genes". Por ello, la influencer, que aún está a la espera de los resultados, habló este lunes sobre los avances en sus estado de salud.

La madrileña compartió una serie de stories en su perfil de Instagram durante un descanso en medio de la mudanza a su nueva casa, donde vivirá a partir de este verano con su marido, Pablo Castellano. Así, aprovechó para responder a las dudas de los usuarios sobre su situación personal.

"No me han dado los resultados, están siendo las semanas más largas de mi vida", avanzó la instagramer, que aseguró sentirse optimista, ya que los resultados de su madre no tardaron en llegar. Por este motivo, el hecho de que los suyos estén tardando más de lo previsto podría tratarse de una buena señal.

"Habiendo empezado con una mielitis y que no tengan el resultado definitivo pues me da una pequeña esperanza a que no vaya a más o que no esté muy avanzado", añadió Pombo antes de agradecer las muestras de cariño que está recibiendo estos días: "No sé cómo agradeceros lo que os preocupáis por mí".

Finalmente, la pequeña de las Pombo contó que los síntomas han cambiado: "Deciros que ya me encuentro casi al 100%. No tengo hormigueos ni en la planta de los pies ni en las piernas... y ya cero dolor de cabeza, que, la verdad, me duró bastante y estaba deseando ya que se fuera, porque era insoportable".