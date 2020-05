María Pombo preocupa a sus fans al revelar que podría padecer esclerosis múltiple

A sus 24 años, María Pombo es una de las influencers con mayor número de seguidores en nuestro país: casi millón y medio de personas siguen sus pasos en las redes sociales. Por eso sorprendía que desde el pasado jueves 14 de mayo llevase sin publicar nada en su Instagram, siendo como es ella una de las más activas y generadoras de contenido.

El problema ha sido que cuando ha explicado esta ausencia con una historia que ha hecho sus fans se han quedado ojipláticos y absolutamente anonadados por lo que supone, dejándolos intranquilos y y "desaparecida", como ella misma ha explicado.

La it-girl ha revelado que podría padecer esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que ya sufre su madre, aunque de forma presta, se ha apresurado a matizar que "aunque no es hereditaria, sí va en los genes" y que se dio cuenta al instante por unos extraños "hormigueos" por el cuerpo.

"Hola chicos. Vengo a contaros un poco por qué he estado desaparecida. Lo hago, por supuesto, porque quiero y porque creo que también merecéis saber esta parte de mi vida, no solo lo bueno. Y también doy las gracias a toda esa gente me escribís a diario diciendo que me echáis de menos y que cómo estoy, porque significa mucho para mí", comienza diciendo.

"He estado estas últimas semanas yendo al hospital porque estos últimos 20 días, más o menos, he estado sintiendo unos hormigueos bastante extraños en el cuerpo. Como muchos sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas", relata la influencer, anticipando el anuncio.

"En la resonancia se vio que tenía mielitis, que para el que no lo sepa es inflamación de médula, y las esclerosis múltiples suelen empezar por esas mielitis", continúa, aunque dejando claro que no posee aún los resultados de estas pruebas que le han realizado en un centro hospitalario.

"Aún no tengo el diagnóstico al cien por cien y aún faltan unas semanas. Como muchos sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple. No es una enfermedad hereditaria, pero sí que va en los genes y tengo más probabilidades que una persona que no tiene antecedentes", reconoce la madrileña.

La posibilidad de que los resultados sean positivos y padezca dicha enfermedad crónica del sistema nervioso (tiene origen autoinmune, afectando al cerebro y la médula espinal, puesto que es el propio sistema inmune el que ataca a la mielina, la sustancia que sirve de envoltura a fibras nerviosas y neuronas) ha hecho que no pueda ni dormir.

"Como seguro que entendéis necesito unos días de desconexión para asimilar todo esto", recalca Pombo, que necesita seguir "mentalizándose" después de "tantas noches sin dormir, tanto lloro, tanta preocupación para esto".

"Nuestra mente nos suele castigar antes de tiempo, nos suele poner en las peores situaciones y al final nunca nada es tan malo como nos imaginamos", se carga de positividad.

"Me siento tremendamente afortunada de que sea esto y que no sea nada más grave. En el caso de que tenga esclerosis múltiple, quiero decir que es una enfermedad que ha avanzado muchísimo y que sigue avanzando. No tiene nada que ver lo que era hace 20 años con lo que es ahora", destaca sobre el papel de la ciencia médica en este campo.

Para finalizar, ha intentado realizar una reflexión para sus fans: "Cuando somos pequeños nos ponen una mochila en la espalda y con el paso de los años se va llenando de piedras. Aquí da igual si tienes más o menos dinero, si eres más o menos guapo, si tienes una casa más grande o más pequeña, porque al final todos tenemos la misma mochila".

Por ello ella pide "más empatía con todo el mundo, porque no tenemos ni la menor idea del peso que lleva esa persona en la espalda", que es lo que le han dado varias amigas influencers en la publicación como María García de Jaime, Laura Matamoros, Teresa Andrés Gonzalvo o su hermana Marta Pombo.