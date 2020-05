María Pombo se apoya en su familia tras confesar su enfermedad degenerativa

En momentos como este siempre hay que acudir a la familia. Han sido muchos días de confinamiento por el estado de alarma que pasar sin su apoyo, más que necesario en estos momentos, en los que a María Pombo le han detectado un posible principio de esclerosis múltiple.

La influencer ha aprovechado el paso a la Fase 1 de la desescalada de la Comunidad de Madrid para, sin dudarlo un instante, coger presto el coche y plantarse en casa de su hermana Lucía y su pareja, Álvaro López, y poder organizar un plan familiar que alivie toda la pena de las últimas semanas.

Tras ser diagnosticada de mielitis, una inflamación de la médula, la posibilidad de que dicha enfermedad esté relacionada con la esclerosis múltiple, la cual también sufre su madre, está ahí y ella no olvida qué significa este mal crónico, de origen autoinmune, que afecta al cerebro y la médula espinal, puesto que es el propio sistema inmune el que ataca a la mielina, la sustancia que sirve de envoltura a fibras nerviosas y neuronas.

Para Pombo era crucial poder pasar tiempo con sus seres queridos y, después de asimilar el diagnóstico, tras varios días sin subir ningún contenido a las redes, ya estaba preparada para, junto a su marido Pablo Castellano, dejar las videollamadas.

"Qué felicidad por fin haber pasado a la fase 1. Nosotros vamos a celebrar hoy el cumple de mi madre que, como sabéis, fue ayer. Lo vamos a celebrar en casa de Álvaro y Lu, que tienen piscinita. Voy a poder tomar el sol por fin si las nubes me dejan, que parece que va a llover. No he estado más blanca en mi vida", bromeaba en una story.

"Os quería agradecer muchisisísimo, de verdad que no tengo palabras de agradecimiento, por todos los mensajes. Porque me hace sentir muy afortunada, muy arropada. De verdad, muy feliz", comentaba acto seguido, mientras esperaba en el coche antes de arrancar en esta primera salida poscuarentena.

"Deciros que estoy bien, positiva, intentando ver el lado bueno que tiene cada situación y nada, deciros que me duele mucho la cabeza, pero me han dicho que es normal, y que me puede durar hasta una semana. Se me pasa cuando me tumbo, así que tiene fácil solución. Os mando un besazo muy fuerte", aseguraba.

La influencer no dudó en dejar constancia en sus stories de la alegría que le daba poder compartir con su familia estos momentos e hizo varios vídeos en los que se puede ver que realizaron un contundente pedido a un conocido restaurante de comida rápida.

Ya se sabe que María Pombo es una obsesa de las patatas fritas y que llegó, en una de sus despedidas de soltera antes de la boda, a ser disfrazada del reconocible paquete de fries. Tampoco faltaron una gran cantidad de hamburguesas que todos devoraron.

Fue así, junto a su madre, a la que inmortalizó bebiéndose su refresco, y sus hermanas y cuñados como desconectó de toda la tensión de los días pasados... y que volverá en el futuro, porque hay varias pruebas de las que aún no le han dado los resultados.