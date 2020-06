La negativa del PSOE a investigar al rey Juan Carlos en el Congreso lo enfrenta con sus socios de investidura

Las actividades del rey emérito Juan Carlos I amenazan por abrir una nueva brecha entre el PSOE y sus socios de la investidura. Este martes, los socialistas unieron de nuevo sus votos en la Mesa del Congreso a los de PP y Vox para rechazar, siguiendo el criterio de los letrados de la Cámara, abrir una comisión de investigación sobre las supuestas comisiones cobradas por el antiguo jefe del Estado en la construcción del AVE a La Meca. Y partidos como ERC, PNV o EH Bildu han criticado duramente esta posición.

Se trata de la tercera vez en lo que va de legislatura que la Mesa del Congreso, con los votos en contra de PSOE, PP y Vox, rechaza investigar las actividades del rey emérito en el Congreso, pese a que la Fiscalía del Tribunal Supremo sí que lo está haciendo. Como en ocasiones anteriores, las tres formaciones han apoyado su voto en el informe de los letrados de la Cámara, que argumentan que la Constitución garantiza la inviolabilidad del rey para todos sus actos, tanto públicos como privados, también aunque ya no sea jefe del Estado.

Unidas Podemos, uno de los grupos que presentó la solicitud para abrir la comisión de investigación, rechaza estos argumentos porque entiende que la inviolabilidad del emérito finalizó en 2014, tras su abdicación, y que los hechos acaecidos tras ese momento sí pueden estar sujetos al examen legal. De hecho, los tres representantes morados en la Mesa del Congreso fueron los únicos que votaron a favor de tramitar la comisión de investigación.

No obstante, la formación liderada por Pablo Iglesias ha optado por no hacer de esta diferencia con el PSOE un cisma que amenace la estabilidad del Gobierno. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, tachó de "equivocada" la decisión de la Mesa, insistió en que "la inviolabilidad del rey emérito no puede ser eterna" y sostuvo que su grupo va a "explorar todas las vías para llevar a cabo iniciativas que permitan restaurar el prestigio de nuestra democracia". Pero también agradeció expresamente al PSOE el "respeto" que, dijo Echenique, mantienen los socialistas en relación a la posición de Unidas Podemos sobre la monarquía.

Los socios de la investidura se quejan

No obstante, la reacción de algunos de los socios de investidura del Gobierno -de los que, en buena medida, depende la futura aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y el futuro de la legislatura- no ha sido tan benevolente. ERC, que de cara a las cuentas sigue asegurando que es incompatible con Cs, ha llegado incluso a calificar de "vergüenza" la posición del PSOE, y ha asegurado que seguirá presentando iniciativas para investigar a Juan Carlos I.

"Es una anomalía democrática que en este país haya gente que tiene derecho a robar o defraudar", sostuvo tras conocer la decisión el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que aseguró que la negativa de la Mesa del Congreso a investigar al rey emérito se ha tomado con argumentos que "no se sostienen". Es más: a juicio de los republicanos, supone seguir "legitimando" actuaciones "poco decorosas" de una persona "por su apellido".

Con un tono más suave pero con el mismo razonamiento de fondo se pronunció el PNV, que denunció por boca de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, la "contradicción flagrante" que supone que la Fiscalía del Tribunal Supremo pueda investigar al rey Juan Carlos y la Cámara Baja no. La decisión, sostuvo, envía un "mensaje muy peligroso", el de que el ex jefe del Estado es "intocable". Y, para Esteban, eso "no es aceptable en un país democrático", por lo que propuso una reforma de la Constitución que acote expresamente la inviolabilidad del rey a sus actividades públicas, excluyendo las privadas.

Tampoco a EH Bildu le ha gustado la decisión del PSOE de aliarse con PP y Vox para evitar que el Congreso investigue al rey emérito. Supone, señaló su portavoz, Mertxe Aizpurua, una "aberración jurídica" y una "barbaridad", porque implica considerar a Juan Carlos I inviolable aun después del fin de su reinado y darle "impunidad de por vida". "No es decoroso ni presentable" que se "echen para atrás" todas las iniciativas que presentan los grupos sobre la Casa Real, protestó.