La juez del 8-M rechaza archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid y mantiene su citación de mañana

El caso 8-M sigue adelante. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado este martes archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, como solicitó la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Asimismo mantiene la declaración de Franco prevista para este miércoles.

De esta forma, la investigación se mantiene y Franco se sentará ante la jueza en calidad de investigado en el contexto de la celebración de las marchas del 8 de marzo. La alegación queda rechazada, después de haber sido solicitada por la Abogacía y la Fiscalía. Estas alegaban que la causa se inició "cuando los plazos judiciales estaban suspendidos". Algo que la magistrada Rodríguez-Medel deniega, puesto que lo que el estado de alarma provoca es que no se pueda poner fecha a los plazos para presentar recursos, pero no implica una paralización de las investigaciones.

En definitiva, el auto asegura que la tramitación de los procedimientos penales no ha sido suspendida durante el estado de alarma y no ha habido dilaciones. Por ello, "no puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada".

Más información en breve.