Las sinceras palabras de Beatriz Tajuelo, expareja de Albert Rivera, tras el nacimiento de Lucía, su hija con Malú

Desde que se separasen en noviembre de 2018, después de cuatro años de relación, ha llovido muchísimo para ambos, tanto para Albert Rivera como para Beatriz Tajuelo. Sobre todo en los últimos tiempos para el abogado, aunque tras la ruptura fuera ella quien pusiera tierra de por medio y regresase a Barcelona.

Allí comenzó su tentativa de ser influencer mientras su expareja, por su parte, dejaba la política (ella se pronunció al respecto del futuro de Ciudadanos sin Rivera al frente), iniciaba una relación mediática tras darse a conocer públicamente que salía con Malúy, ahora, el nacimiento de Lucía, la primera hija en común de ambos.

Los felices padres ya han salido del Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles, en el sur de Madrid, donde el pasado sábado la cantante de Aprendiz o Tejiendo alas (el single que le ha dedicado a su recién nacida) daba a luz a su primera hija.

Tanto Albert Rivera como la sobrina de Paco de Lucía compartían en redes sociales la primera imagen de la pequeña con el mensaje "Ya está aquí nuestra niña, Lucía. Te acompañaremos en tus pasos toda la vida". Y luego, claro, se habrán puesto a agradecer todos los mensajes de apoyo que han recibido.

No solo de amistades de la profesión como Alejandro Sanz o Pastora Soler o de antiguos compañeros de partido como Inés Arrimadas o Ignacio Aguado, sino también de Pepe de Lucía, el abuelo de María Lucía Sánchez, que es el nombre del bebé, o de Daniela, la hermana de 8 años de la pequeña, fruto del matrimonio del expolítico con Mariona Sapera.

Ha sido en cambio su ex más reciente, Beatriz Tajuelo, la que ha subido un mensaje a sus redes sociales sin mencionar a Rivera y que sin embargo es un aviso por si a alguien se le ocurre preguntarle. Se adelanta pues a la cuestión y la responde desde ya.

"Siempre me he alegrado y alegraré por la felicidad de los demás. Siempre he celebrado y celebraré la vida. Solo pido que respeten la mía, mi vida, mi felicidad y mi tranquilidad", comenzaba diciendo junto a una fotografía en la que posa con un catavino.

"Hoy algunos medios de comunicación han querido malmeter, pero yo nunca he entrado, ni voy a entrar en ese juego. Gracias por todos los mensajes que he recibido de apoyo y cariño y por afear lo que algunos medios han comentado queriendo enfrentar", ha dicho, sin especificar qué medios han sido los que han buscado la animadversión.

"Yo estoy tranquila, rodeada de mi familia y amigos y con muchos proyectos y un ilusionante trabajo por delante. Que cada cual viva su vida, que cada cual busque y encuentre su felicidad y así todos y todass viviremos en un mundo mejor. ¡Más empatía y menos crispación es lo que nos hace falta!", ha zanjado.