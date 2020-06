Pepe de Lucía, un abuelo orgulloso del nombre que le han puesto a su nieta Albert Rivera y Malú

"Ya está aquí nuestra niña, Lucía.Te acompañaremos en tus pasos toda la vida". Con esas palabras, el pie de su bebé y las manos de sus inmensamente felices padres, Malú y Albert Rivera le daban la bienvenida a su primera hija juntos, la segunda para el abogado.

La cantante dio a luz el pasado sábado día 6 en el hospital Puerta del Sur de Móstoles, en Madrid, tras un parto inducido, según explicó el equipo de Socialité desde las inmediaciones del centro. Pesó alrededor de 1,8 kilogramos y, visto lo visto, la llegada de Lucía ha llenado de dicha no solo la casa de la pareja.

"Me ha dado una alegría increíble. Es una noticia que me ha dado vida, mi única hija, a la que quiero con locura, a la que adoro, me va a dar un nieto", dijo en su momento Pepe de Lucía, abuelo de la recién nacida y padre de la artista de aprendiz. Pero no, ha sido niña, y la elección del nombre le ha llenado aún más si cabe de orgullo.

"La saga de los Lucía sigue creciendo. Gracias por acordaros y salud para todos", escribía en su Instagram el artista junto a una fotografía con su hija y varios emoticonos de plantas diversas, entre ellas un trébol de cuatro hojas, símbolo de la buena suerte.

El nombre elegido no es baladía. En el árbol familiar todas las ramas llevan ese nombre, ya sea como apodo artístico si son hombres, en el caso del padre o del tío de la cantante de Aprendiz o No voy a cambiar, Pepe y Paco de Lucía, o en el DNI en el caso de las mujeres, pues el verdadero nombre de la madre primeriza es María Lucía.

De esta manera hace un homenaje a quien fue la matriarca del clan, abuela de Malú, Lucía Gómes Gonçalvez, la Portuguesa, como la llamaban. De ahí que también varias de sus primas respondan a ese nombre: la segunda hija de Paco de Lucía o la hija de su tío Ramón de Algeciras.

Las felicitaciones

Sin lugar a dudas, en estos momentos tanto Malú como Albert Rivera descansan y disfrutan de su pequeña, acaparando fuerzas para cuando les toque responder a todos los mensajes de felicitaciones que le han llegado en estos días tanto del mundo de la música como de la política.

"Lucía tenía que ser. La emoción a punto de caramelo. Felicidades a toda la familia. Bienvenida, pequeñaja", le escribía su gran amigo Alejandro Sanz a la madrileña de 38 años, pero no ha sido el único compañero o compañera de la industria que ha tenido palabras hermosas para ella en esta nueva etapa de su vida.

"¡Felicidades familia! Precioso nombre", escribía India Martínez, muy parecido al "¡Por fin llegó Lucía! ¡Felicidades, familia! Va a ser muy feliz y vosotros aún más", de Vanesa Martín o el "¡Ay, por favor! ¡Qué emoción tan grande! Ya está aquí", de Pastora Soler.

"¡Qué maravilla! Felicidades a los tres", aseguraba Ana Torroja justo antes de que Pablo López les dijese "Felicidades, queridísimos". Asimismo, Pablo Alborán, Rosana, Rosario Flores, La Flaka, Cristina Pedroche, Jesús Vázquez, el cantaor Arcángel, Máximo Huerta o el productor musical Julio Reyes también han comentado la publicación de Malú.

Por su parte, Albert Rivera ha recibido los parabienes de su sucesora al frente de Ciudadanos, Inés Arrimadas. "¡Muchas felicidades, Albert! Un beso grande para toda la familia. Disfrutad mucho de estos momentos mágicos", le conminaba la política al exdiputado de 40 años.

Otros miembros de su antiguo partido, como Lorena Roldán o Ignacio Aguado también le mostraban su alegría, así como otras personalidades como Tamara Gorro o Eva González y, claro, su antiguo partido: "¡Bienvenida, Lucía! Un afectuoso abrazo a toda la familia de parte del #EquipoCs ¡Enhorabuena!".