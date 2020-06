Las primeras imágenes de Malú y Albert Rivera saliendo con su hija del hospital

Malú y Albert Rivera han abandonado este lunes del Hospital Puerta del Sur de Móstoles tras convertirse el sábado en padres de una niña llamada Lucía.

La cantante salía con una enorme sonrisa con la pequeña en brazos y acompañada en todo momento por su pareja. Además, portaba unas gafas de sol y la mascarilla d rigor, como parte de las medidas por la pandemia del coronavirus.

La madrileña, de 38 años, y el que fuera líder de Ciudadanos, de 40, reservaron hace un tiempo una suite en el centro sanitario para poder estar cómodos y disfrutar de intimidad tras el nacimiento de la pequeña, tal y como informó Hola.

Malú, con su hija en brazos. GTRES

Malú dio a luz el pasado sábado día 6 en el hospital Puerta del Sur de Móstoles, en Madrid, tras un parto inducido, según explicó el equipo de Socialité desde las inmediaciones del centro. Pesó alrededor de 1,8 kilogramos y, visto lo visto, la llegada de Lucía ha llenado de dicha no solo la casa de la pareja.

"Me ha dado una alegría increíble. Es una noticia que me ha dado vida, mi única hija, a la que quiero con locura, a la que adoro, me va a dar un nieto", dijo en su momento Pepe de Lucía, abuelo de la recién nacida y padre de la artista de aprendiz. Pero no, ha sido niña, y la elección del nombre le ha llenado aún más si cabe de orgullo.

"La saga de los Lucía sigue creciendo. Gracias por acordaros y salud para todos", escribía en su Instagram el artista junto a una fotografía con su hija y varios emoticonos de plantas diversas, entre ellas un trébol de cuatro hojas, símbolo de la buena suerte.