Elmer Gruñón no tendrá ya escopeta: cazará a Bugs Bunny y al Pato Lucas con una guadaña

Tradicionalmente y desde hace décadas el personaje de Elmer el Gruñón, el cazador de los Looney Tunes de la Warner Bros, blandía una escopeta con la que siempre trataba de cazar al Pato Lucas o a Bugs Bunny. Pero nunca más.

Los nuevos episodios de Looney Tunes en HBO Max traen cambios significativos entre los que está la desaparición de las armas de fuego de sus nuevos episodios.

Según publicó el New York Times citando a uno de los responsables de la serie, ya no habrá este tipo de armas. "No estamos haciendo armas de fuego", alegó el responsable. El motivo sería la sensibilización sobre los tiroteos que a menudo ocurren en Estados Unidos.

Otro de los personajes de la serie, Sam Bigotes o Yosemite Sam el pelirrojo bigotudo, también se queda sin sus dos revólveres. En el caso de Elmer, su arma estándar será una guadaña, aunque sigue ataviado como cazador y Sam portará una hoz.

Sin embargo, sí usarán productos de la ficticia marca ACME, entre los que está la dinamita y los explosivos. La discusión está servida, entre los que aún consideran que el uso de explosivos es muy violento y los que se quejan por la desaparición de las armas, como un modo absurdo de suavizar los argumentos.

Aún así, los creadores advierten que los Looney Tunes son, en esencia, conflicto y violencia, por lo que la serie podría pasar a ser contenido de adultos si la situación lo requiriera.