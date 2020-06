Los representantes de Navarra Suma niegan que existiera acuerdo Gobierno-FNMC para recomendar la suspensión de fiestas

Después de un comunicado emitido el lunes por el Gobierno foral informando de esta recomendación tras un reciente reunión con la FNMC, los cargos de Navarra Suma han afirmado que "existió el encuentro, pero no se llegó a ninguna conclusión y el vicepresidente Mario Fabo (Navarra Suma) mostró su disconformidad a la propuesta tantas veces como se le ha presentado".

Asimismo, Navarra Suma ha asegurado que "el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, ha excedido unilateralmente sus competencias". "Juan Carlos Castillo ha mostrado una actitud absolutamente pasiva a la hora de defender los intereses de las entidades locales. Lo que el presidente de la FNMC debería haber hecho es exigir al Gobierno de Navarra que, bajo criterios sanitarios, asuma sus responsabilidades y que no nos vuelvan a tirar a los pies de los caballos a las entidades locales, las cuales, dicho sea de paso, no le han otorgado la capacidad de representación en este asunto", han añadido.

Además, han afirmado que "la Federación Navarra de Municipios y Concejos siempre debería estar al servicio de las entidades locales, defendiendo sus competencias y sus intereses y no, como en este caso, defendiendo los intereses del Gobierno de Navarra en una deriva peligrosa y muy grave contra los principios fundamentales de la Federación".

Por otro lado, los representantes de Navarra Suma han afirmado que "este acuerdo no ha pasado ni siquiera por la Comisión Ejecutiva de dicho órgano como asegura el Gobierno en su nota de prensa". "Este acuerdo no ha sido validado por la mayoría de la Ejecutiva. El presidente de la Federación no ha dado opción al debate interno en el seno de la propia Federación. El borrador de acuerdo se remitió a los miembros de la Ejecutiva de la Federación el pasado lunes 1 de junio y con plazo hasta el día siguiente para hacer aportaciones. Aportaciones que no hemos tenido la oportunidad de ver ni de discutir ni de consensuar en el seno de la Ejecutiva", han señalado.

Así, han asegurado que "nos encontramos, el mismo día límite para hacer aportaciones, que el presidente de la Federación, en un acto unilateral, ha llegado ya a un acuerdo con el Gobierno de Navarra". "Por lo tanto, el presidente no dice la verdad al afirmar que ha sido aprobado por la mayoría de la Ejecutiva de la Federación. Ejecutiva que, insistimos, no se ha celebrado para abordar este asunto", han indicado.

Tras ello, han expresado su "decepción con la actitud pasiva de su presidente" y han asegurado que "desde que empezó la legislatura hemos tratado de ser integradores e intentar consensuar los acuerdos". "Cabe recordar la negociación en el seno de la Comisión Foral de Régimen Local, donde los representantes de Navarra Suma hicieron un enorme ejercicio de responsabilidad para llegar a un acuerdo en el informe favorable de la Federación a los Presupuesto de Navarra y en otros tantos temas. Por eso, a día de hoy y con este tema tan grave, no nos vemos representados por la Federación e incluso nos preocupa la deriva que está tomando la propia Federación", han afirmado.

"ABSOLUTA SENSACIÓN DE DEJADEZ"

Los representantes de Navarra Suma han criticado "la absoluta sensación de dejadez y abandono que hemos sentido durante toda la gestión de esta pandemia por parte del Gobierno de Navarra y de la Delegación del Gobierno de España en Navarra". "A la falta de llamadas y contactos se han sumado el traslado de órdenes cambiantes y contradictorias desde el principio de la pandemia que afectaban a las entidades locales. La excepción la encontramos en las contadas llamadas producidas para recriminar actuaciones tomadas en alguna entidad local ante la flagrante inacción de la Administración foral en la parte más dura de la crisis", han apuntado.

Por otro lado, han señalado que "los Ayuntamientos tenemos reconocida la autonomía local y la hemos ejercitado con absoluta responsabilidad siempre". "Además, tenemos competencia exclusiva sobre las fiestas locales en situaciones normales. Ayuntamientos de Navarra Suma como Pamplona, Tudela o Barañáin ya han tomado, los primeros, responsabilidades duras y tristes de suspender fiestas dada la actual situación de riesgo para los vecinos. No necesitamos recomendaciones del Gobierno de Navarra ni de la FNMC para ejercer nuestra propia competencia y responsabilidad", han añadido.

Además, han asegurado que mientras dure el estado de alarma, "tanto el Gobierno de España como el de Navarra son los responsables de prohibir o limitar espectáculos públicos". "Incluso terminada dicha situación, si se dieran circunstancias extraordinarias, el Gobierno de Navarra debería prohibir o limitar determinadas actividades como ya hicieron antes de la pandemia. Si creen necesario, en una situación de emergencia sanitaria, ejercer sus responsabilidades, que las ejerzan y se dejen de recomendaciones", han afirmado.

Según continúa señalando el comunicado, "ellos son los que tienen la información sobre la situación epidemiológica y sanitaria actual". "En caso contrario, si no creen que existe una situación epidemiológica que recomiende suspender las fiestas, que respeten la competencia municipal. Lo que en ningún caso pueden hacer es, por un lado, instarnos a suspender las fiestas y por otro, desde el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, animarnos a celebrar espectáculos y conciertos tanto en recintos cerrados como al aire libre", han afirmado.

Además, han asegurado que las fiestas patronales de los pueblos "son más que festejos taurinos; hay verbenas, conciertos, celebraciones religiosas, todos ellos autorizados, a día de hoy, en el proceso de desescalada". "Por lo tanto, si lo que quiere el Gobierno de Navarra es acabar con los festejos taurinos que lo diga abiertamente y no se escude en la Federación Navarra de Municipios y Concejos y en las propias entidades locales. Ya ha dado pistas de su aversión al mundo de los festejos taurinos con la miserable e insuficiente ayuda propuesta a los ganaderos de reses bravas y su cerrazón total a la ampliación de dicha partida. Ahora que lo diga abiertamente", ha indicado.

Por último, los representantes de Navarra Suma han solicitado que "el Gobierno de Navarra abandone su posición de comodidad y mínimo esfuerzo y mantenga un contacto real y permanente directamente con los ayuntamientos, ya que las funciones de la FNMC no pueden sustituir la representación de los ayuntamientos en situaciones como la vivida".