Siete partidos y FAMCP firman la Estrategia por la Recuperación para que Aragón tenga "el mejor futuro"

En rueda de prensa, el presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha señalado que la Estrategia "no es un acuerdo de gobierno, sino un acuerdo para que lo cumpla el Gobierno y, a partir de ahí, conseguir recursos suficientes para llevarlo a cabo" ya que, en caso contrario, "solo habremos conseguido la firma y la foto, pero estaremos fracasando" tras la "tragedia", añadiendo que "ahora llega lo más duro, lo más difícil: cumplir lo acordado".

Beamonte ha indicado que la dirección nacional de su partido ha dado el visto bueno porque "allá donde el PP encuentra espacios de cierta normalidad el PP participa y donde se imposibilita el acuerdo porque hay prácticas que no posibilitan el acuerdo, el PP no participa", haciendo notar que no todo tiene un "precio político", sino que "el interés general siempre tiene que estar por encima de todo". El PP fiscalizará el acuerdo desde las Cortes.

"La generosidad debe venir de quien gobierna", ha continuado Beamonte, quien ha criticado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, porque "se siente más cómodo pactando con nacionalistas excluyentes, con Bildu", por lo que "difícilmente se puede llegar a acuerdos razonables en un escenario nacional con alguien que demuestra que tiene muy poco de razonable".

El portavoz del PSOE, Vicente Guillén, ha resaltado que Aragón es la primera comunidad que firma un acuerdo de este tipo" y que el objetivo es "responder a la confianza de la ciudadanía y a una demanda de todos los aragoneses" hacia las fuerzas políticas, recalcando que la respuesta a la pandemia "no puede ser otra que más consenso, acuerdo y pactos" y "no dejar atrás a ningún sector social".

El portavoz de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha celebrado que siete partidos, "cada uno de su padre y de su madre", y los agentes sociales y económicos han sido capaces de consensuar las 273 medidas de que consta la Estrategia para "que nadie se quede atrás".

Este acuerdo es posible "anteponiendo el interés general de los aragoneses a todo lo demás, buscando el acuerdo", ha continuado Pérez Calvo, quien ha avisado de que "es hora de pasar de las musas al teatro" y "reconstruir lo que se ha roto, recuperar lo que hemos perdido".

OTROS PARTIDOS

La diputada de Podemos, Marta Prades, ha resaltado el "espíritu constructivo" de este partido y su apuesta por los servicios públicos, el desarrollo rural sostenible y la innovación. "Hoy se ha abierto una puerta a la esperanza", ha zanjado.

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha tildado el pacto de "innovador" y ha aludido a la tradición pactista de Aragón, destacando que Aragón es la primera región en firmar un acuerdo de este tipo, en un "ejercicio de colaboración y generosidad".

El presidente de CHA, Joaquín Palacín, ha afirmado que "nuevamente" Aragón es "un ejemplo" en materia de pactos y ha dejado claro que "nadie se tiene que quedar atrás", lo que exige anteponer los problemas generados por la pandemia.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha dicho que "la sociedad exigía acuerdos, que despejásemos de ruido la agenda política", resaltando la "voluntad clara por salir de esta crisis con soluciones" y "evitar cualquier opción que canalice las salidas hacia el abismo".

Ha realizado "una apuesta clara y decidida por los servicios públicos como garantes de derechos fundamentales" y ha abogado por plantear un debate sobre el modelo de gestión de los cuidados, la necesidad de un nuevo modelo productivo y garantizar que los esfuerzos que lleva aparejados esta crisis sean repartidos "de forma justa". Entre las aportaciones de IU al documento ha mencionado las educativas, como la bajada de ratios, y en sanidad la apuesta por la atención primaria.

SUPERÁVIT

El presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, ha calificado el acuerdo de "magnífica noticia" porque "damos ejemplo al resto del país", resaltando que "en Aragón estamos unidos, respondemos a lo que los ciudadanos nos requieren, soluciones, medidas, salir acompañados de la crisis, que nadie se quede atrás y que seamos capaces de implantar un nuevo modelo de recuperación".

"Los Ayuntamientos vamos a estar ahí, atajando la pandemia, trabajando fuerte para que la sociedad tenga respuesta a las necesidades sanitarias", ha dicho Zubieta, quien ha subrayado que los Ayuntamientos también quieren participar en la recuperación económica". Ha reinvindicado que los municipios puedan usar su superávit para luchar contra la crisis económica y social, en Aragón 900 millones de euros.