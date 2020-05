Tania Llasera ha perdido 10 kilos en esta cuarentena gracias al ejercicio y al ayuno intermitente

Según los expertos, durante la cuarentena podremos coger de media entre 3 y 5 kilos. Los meses de sedentarismo y el auge de la bollería casera pueden ocasionar que salgamos del confinamiento con algún michelín más.

Por este motivo, hay algunas personas que han querido aprovechar este tiempo libre de más y la oportunidad de no poder salir a tomar algo con la familia y amigos para comer sano, hacer ejercicio y ponerse en forma.

Canales como los de Patry Jordan están teniendo un gran auge durante esta cuarentena, y muchas personas han aprovechado los nuevos horarios de salir a la calle para iniciarse en el running.

Tania Llasera también ha visto esta época como una gran oportunidad para perder los kilos que le sobraban, recurriendo al ejercicio y al ayuno intermitente. Después de 3 meses, la presentadora ha perdido nada más y nada menos que 10 kilos.

"Objetivo: Bienestar ~ Estar Bien ~equilibrar cuerpo y mente ~ alinearme con mi Salud", comentaba Tania en Instagram. "Llevaba años informándome y coqueteando con el ‘ayuno intermitente’ y con el encierro por COVID19 la primera semana me agobié tanto que perdí un par de kilos que me sirvieron de rampa de salida para tomarme en serio el #ayunointermitente", confesaba.

Al parecer, la combinación de ejercicio, comida sana y ayuno intermitente le ha ayudado a sentirme mejor con ella misma de una forma saludable. En sus redes cuenta que hace un ayuno de 16 horas cada día, teniendo una ventana de alimentación de 8 horas condensándolas entre las 14h-20h más o menos.

"Almuerzo, meriendo y ceno pronto con los niños. Me sienta genial tener el cuerpo vacío, entreno 3 días a la semana en ayunas y estoy llena de energía. Muchas veces ya como casi sin hambre. Es impresionante como el cuerpo tira de las reservas disponibles. Ahora, después 70 días de ayuno intermitente, puedo decir que me sienta bien: estoy llena de ideas, de energía, me siento ligera y estoy feliz de estar cómoda en mi piel", comentaba Tania.

Algo muy importante que comenta es consultar primero con algún médico a la hora de implementar en nuestro estilo de vida el ayuno intermitente, ya que, aunque puede ser saludable, no todo el mundo puede practicarlo y al ser una restricción de alimentos puede desencadenar en un trastorno de la conducta alimenticia.

"Sed responsables de vuestra Salud y tened cuidado por favor. Me da cosa recomendar ‘no comer’...yo si que como y mucho. Solo que ya no a todas horas. La Salud debe ser siempre lo primero, mental y física; por ese orden", terminaba por decir la presentadora.

Tania ha sido una persona que siempre ha defendido que el valor de una mujer no se mide por las dimensiones de su cuerpo y ha luchado por fomentar el cultivar cuerpo y mente para ser fuertes y luchar contra los estrechos estándares de belleza de la sociedad actual.