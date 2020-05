Broncano entra de rodillas el primer día con público de 'La Resistencia': "Como sale Garzón del despacho de Iglesias"

Madrid ya está en la Fase 1 de la desescalada y en La Resistencia lo celebraron este lunes aumentando su aforo de público de una persona a 20 en el patio de butacas del teatro Arlequín, donde se graba el programa de Movistar +.

Parece una reunión de vecinos. pic.twitter.com/SkIuUnfYM6 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 25, 2020

Esta nueva situación obligó a Broncano a abandonar los vehículos con los que había entrado en el escenario las pasadas semanas (desde una bicicleta a un mini quad, entre otros), a entrar de rodillas a través de una especie de tubo de plástico de seguridad para evitar el contacto con el público.

"¡Se hace largo!", exclamó el presentador mientras avanzaba por el pasillo que le había creado el equipo del programa. Cuando llegó a las escaleras lo celebró como si fuera Rocky Balboa en lo alto de los escalones frontales del Museo de Arte de Filadelfia en la película de Stallone.

Con el ambiente más ruidoso de los últimos meses, afirmó entre risas: "He salido como lo hace Alberto Garzón del despacho de Pablo Iglesias cuando entra con alguna queja".

Cuando entras a una revisión con un 4'7 #LaResistenciapic.twitter.com/9fySRs3g0Y — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 25, 2020

"Era como un condón roto, me he sentido como un espermatozoide de un embarazo no deseado; como un ciervo dentro de una serpiente; como si fuera a salvar a unos niños tailandeses... es que he visto muchas cosas hoy", afirmó el presentador.

Y añadió otro símil: "Parecía un invernadero de Almería y yo los derechos laborales de los inmigrantes contratados". Entonces se vino arriba y afirmó que "también había pensado hacerlo como un minero desnudo de Chernóbil, esto está feo, pero temía que me hiciese tope el pene con el suelo y pareciera un operador de Movistar instalando el cable gordo".

Tras estas afirmaciones le dio las gracias al público asistente, aunque señaló que "esto parece un cumpleaños de 3º de la ESO. Hemos entrado en Fase 1, estamos encantados", antes de dar paso a su invitada del día, la actriz Sara Sálamo.