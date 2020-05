¿Puedo salir de Madrid o Barcelona en la Fase 1?

Este lunes 25 de mayo, la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y la totalidad de zonas sanitarias de Castilla y León avanzan a la Fase 1 del plan de desescalada planteado por el Gobierno. Así, un 53% de la población en España se encuentra ya en la Fase 1 y un 47% pasa a la Fase 2 de un proceso que será gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades y adaptable en función de la evolución de la epidemia.

En la Fase 1 se contemplan una serie de medidas de alivio del confinamiento para la población como la apertura de terrazas en bares y restaurantes al 50% del aforo, la posibilidad de reunión con familiares y/o amigos en grupos de hasta 10 personas y la libertad de circulación dentro de la provincia o unidad territorial de referencia, entre otras medidas.

¿Qué ocurre con los desplazamientos fuera de la ciudad de Madrid?

"Se podrá circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia, respetando siempre las medidas de seguridad e higiene y manteniendo la distancia mínima de seguridad de al menos dos metros, en grupos de un máximo de 10 personas, si bien este límite no se aplicará entre convivientes", recoge la guía de la Fase 1 elaborada por el Gobierno.

En este sentido, los ciudadanos que residan en Madrid podrán desplazarse a partir de este lunes al resto de municipios de la comunidad, ya que la Comunidad de Madrid está organizada en un área sanitaria única (unidad territorial de referencia en la desescalada) desde el año 2009 que integra a todos los territorios.

Por tanto, se podrá salir de la ciudad para la realización de las actividades permitidas en esta fase como acudir a reuniones familiares y/o de amigos; a una segunda residencia (únicamente si está en la Comunidad de Madrid); a lugares de culto; a velatorios; a centros culturales o museos; a bares o restaurantes de otros municipios, o a realizar alguna actividad socioeconómica, entre otras. No habrá límite de tiempo para estas actividades. No obstante, no está permitido el desplazamiento para los paseos y la práctica de deporte.

¿Se puede salir de Barcelona en la Fase 1?

En Barcelona la situación con respecto a la movilidad es diferente. Este lunes entran a la Fase 1 la ciudad de Barcelona y las áreas metropolitanas Norte y Sur, pero lo hacen de forma dividida. El Gobierno de Cataluña tomó la decisión de llevar a cabo el proceso de desescalada por regiones sanitarias y no por provincias.

Por tanto, la movilidad está restringida y Barcelona es la única ciudad que permanece confinada en España, ya que los ciudadanos no podrán desplazarse a otros municipios que pertenezcan al ámbito metropolitano a pesar de la cercanía. El Govern está contemplando la posibilidad de unificar las tres áreas sanitarias para que los ciudadanos puedan moverse entre estos territorios.