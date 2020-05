Ángel Martín, positivo en coronavirus

Ángel Martín es otro de los rostros conocidos que ha dado positivo en coronavirus.

Así lo reveló él mismo este domingo en Dar cera, pulir Cero, el programa que presenta junto a Patricia Conde en Movistar +, donde explicó que, tras hacerle la prueba PCR con un bastoncillo que le llegó de la nariz "al cerebro", el resultado fue positivo.

"Hace dos semanas os dije que volver a plató era precipitado y vosotros 'no, no, no'. Pues ala, ¿no queríais plató? Pues toma dos tazas", afirmó el cómico con su habitual ironía.

.@angelmartin_nc ha dado positivo y hemos decidido devolverle a la fase 0. Pero no os preocupéis porque #TheShowMustGoOn#DarCeraPulirCeropic.twitter.com/XNflaOhW8m — Dar Cera, Pulir #0 (@DarCeraPulir0) May 24, 2020

Así, Martín realizó el programa junto a Conde a través de videoconferencia. Eso sí, para recrear mejor al presentador, le añadieron un tronco y unas piernas que, junto a su cabeza real, simulaban a un Ángel Martín en plató.