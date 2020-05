Silvia Leal, divulgadora científica: "No podemos seguir estudiando como hace un siglo cuando ha cambiado todo"

Silvia Leal ha sido reconocida los últimos años como un referente de la divulgación científica en España. Su presencia explicando los últimos avances tecnológicos, o hablando de cómo evoluciona el aprendizaje ante los nuevos retos del mercado laboral, se produce de un modo multicanal. Lo mismo te la encuentras presentando uno de los cinco libros que ha escrito, que en la pantalla de televisión con su programa “La cuarta revolución” en TVE o en las ondas de radio en su espacio en MásqueunaRadio.com

¿Entre las mutaciones provocadas por el coronavirus en nuestras vidas está también la de la educación y la formación?

El Covid-19 ha cambiado nuestras vidas a todos los niveles. Uno de los más claros está siendo la formación de los niños. Los que somos padres hemos visto cómo los colegios se están digitalizando forzosamente porque no les ha quedado otra. Y esto ha venido para quedarse.

Veremos ahora que pasa en septiembre, ya que, según algunos anuncios, habrá que incluir una parte digital que complemente la presencial. El problema es que los centros no pueden ir a un ritmo desigual. Unos con videoconferencias y otros sin medios o con tecnologías muy lentas y complicadas. Igual que se establecen los programas de las materias, hay que hacerlo con las herramientas que deben tener los chavales.

¿Unos cambios que eran necesarios? Y para quienes decidan dar ese paso hacia una digitalización real de la educación, ¿como avanzar? ¿o incluso empezar?

No hay que ver esos cambios como “superviviencia”. No es algo negativo. La inteligencia artificial y la gamificación incrementan la intensidad y la motivación por lo que estás estudiando. Por ejemplo, al estudiar matemáticas, pueden llegar a reducir a un tercio el tiempo empleado. Ya era hora de dar ese paso porque la educación, sin aprovechar estas tecnologías, no es eficiente.

No podemos seguir estudiando como hace un siglo cuando ha cambiado todo. Escuchamos repetidas veces que “los niños no quieren estudiar las profesiones STEM”. Es que no saben, ni entienden lo que son y las asocian con un dispositivo móvil y no es eso. Si queremos que entiendan que se puede hacer con la tecnología y qué son las profesiones del futuro, hay que meter la tecnología como una herramienta durante el aprendizaje.

Silvia Leal, divulgadora científica A. D.

En todos los niveles de educación, incluyen el posgrado y la formación durante la vida laboral, ¿no?

Solo hay que analizar casos como los de la Universidad de Kaplan (EEUU), introdujeron contenidos formativos con técnicas de juegos (gamificación) y bajaron sus suspensos un 16% y aumentó el tiempo que pasaban en clase un 155%. Ha funcionado tan bien que ahora desarrollan un proyecto para implantar la gamificación de técnicas de videojuegos en el departamento de carreras profesionales, para que la gente llegue hasta el final en los procesos.

Se han cambiado los hábitos en el mundo y en España. Pasamos 5 horas al día delante del móvil y no puede dedicarse este tiempo sólo a ver las redes sociales. Hace falta que estemos informados, pero también es el momento de formarse.

¿Sólo nos acordamos de la Ciencia, la Tecnología o la necesidad de estar más formados cuando llegan crisis como la actual?

Las crisis aceleran los procesos históricos y muchas veces no se tiene interés por la ciencia o la tecnología hasta que nos encontramos con una situación como ésta. Espero que la ciencia salga muy bien parada y la tecnología aún más. Mira el impacto que ha tenido en el sistema sanitario. Se ha puesto encima de la mesa que hay que meter inversión en tecnología, ya que se ha demostrado que un sistema sanitario con mucho talento y poca tecnología no se sostiene.

Las farmacéuticas están “a tope” con la tecnología para desarrollar las vacunas y la medicación necesarias. Se están haciendo simulaciones virtuales ente el virus y posibles moléculas. Estos cambios han llegado para quedarse, tanto a a nivel sanitario, teletrabajo o en formación.

¿Somos conscientes de la necesidad de adaptarnos a esos cambios?

El World Economic Forum ya dice que vamos a necesitar 101 jornadas, “no horas, jornadas” de formación antes del 2023 para mantener la empleabilidad. Este término está definido por la Organización Internacional del Trabajo como "la aptitud de la persona para encontrar y conservar un empleo”. Si no dedicamos estas jornadas a la formación, nos convertimos en un lastre para las empresas

No es sólo formarse, es coger una rutina que cambie la percepción que tenemos ante el estudio. Las tecnologías pueden ayudarnos a incorporar estos hábitos en nuestra norma de vida. No olvidemos que no nos queda otra.

Desde luego todos los avances necesitan formación para poder implementarlos.

Sí, aunque también te encuentras con el desprecio. Cuantas personas, cuando ven todos estos avances, lo primero que hacen es despreciarlos. Ya no funciona en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas el “siempre se ha hecho así”. Ya no.