El Parlamento Europeo pide a la Comisión que el fondo de reconstrucción se dé "mayoritariamente" con transferencias

El Parlamento Europeo ha aprobado este viernes (con 505 votos a favor) una resolución por la que pide la Comisión Europea que activeun fondo de recuperación de dos billones de euros que se dé "mayoritariamente a través de transferencias". Esa es la opción que defiende España, junto a otros países como Francia o Italia. PP, PSOE, Cs, Podemos e IU han votado a favor.

El vicepresidente de Renew Europe y portavoz de Cs en la Eurocámara, Luis Garicano, celebró esta decisión. "Necesitamos un impulso europeo, este no puede ser llevado a cabo por los países porque salieron maltrechos de la crisis del euro", comentó. El plan Schuman, como se podría llamar, asegura Garicano "no puede financiarse con más impuestos" a los ciudadanos o a las empresas.

Por otro lado, el Parlamento avisa de que no es el momento de optar por la "ingeniería financiera" y también del hecho de que es peligroso publicitar cifras como si fueran una cantidad final cuando en realidad son objetivos de movilización de inversión a los que llega con "multiplicadores dudosos".

En la misma línea, la Eurocámara cree que el fondo debe estar operativo "lo antes posible" y apunta que, aunque anticipar algunos pagos "puede ayudar a mitigar los efectos inmediatos de la crisis", un "exceso de anticipación tendrá como resultado el debilitamiento del presupuesto".

No obstante, los eurodiputados subrayan que este plan de recuperación "no debe suponer una carga adicional para las haciendas públicas nacionales" y se muestran "dispuestos" a que los Estados miembros no tengan que aumentar su contribución al presupuesto comunitario.

Pero a cambio, remarca la resolución, deben crearse una "cesta" nuevos recursos propios para pagar los intereses y la amortizaciones de las emisiones de deuda. Entre los posibles "candidatos", el documento propone una base imponible y consolidad del impuesto de sociedades, impuestos sobre los servicios digitales y las transacciones financieras, ingresos procedentes del sistema de comercio de emisiones, un gravamen al plástico y un impuesto a la entrada de carbono.

"Si no quieren aceptar la creación de nuevos recursos propios, garantizar un presupuesto de la UE viable requerirá inevitablemente aceptar un nuevo aumento de sus contribuciones directas", enfatizan los eurodiputados ante un posible rechazo a estos nuevos impuestos por parte de las capitales. Con todo, el Parlamento Europeo avanza que se opondrá a "cualquier intento de poner en peligro la financiación adecuada" del próximo presupuesto de la UE y recuerda que las cuentas comunitarias necesitan su consentimiento para salir adelante.