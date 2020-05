Rocío Flores estalla contra Elena Rodríguez en 'Supervivientes 2020': "Me traicionaste cuando te fuiste con Ferre"

En una gala en la que Ivana Icardi fue expulsada y Hugo, Elena y Jorge nominados hasta que el próximo martes se salve uno de ellos, hubo algo que estuvo muy presente: la tensión. Y es que, con el transcurso de los meses, las rencillas se acumulan en Supervivientes 2020, y ayer estallaron entre Elena Rodríguez y Rocío Flores.

Todo se desató a causa de unos vídeos en los que discutían en dos bandos: por un lado, Elena y Jorge, y por el otro, Ivana y Rocío. El motivo fue una mañana en la que Flores, cansada, "cedió" su turno de pescar al guardia civil, que no cogió caracolas para todos y se limitó a acompañar a Ana María Aldón "por el frío".

Entonces, las acusaciones se sucedieron entre la madre de Adara, que consideraba que ni Icardi ni Flores tenían derecho a exigir nada a Jorge, y Rocío, que defendió que Elena siempre está a la defensiva y haciéndose la víctima, pero la cosa fue más allá, y ambas dejaron claro lo poco que queda de la amistad que las unía al principio del concurso.

Según parece, Barranco, Flores e Icardi coinciden en que Elena se muestra de una forma cuando hay cámaras y de otra cuando no. Tanto es así, que aseguran que parece dos personas distintas. "Elena siempre pregunta por la relación con mi madre delante de cámaras, a sabiendas de que no quiero tratar el tema, la última vez fue el día de la madre", comentaba una afectada Rocío.

Además, esta recordó cómo también menciona a Antonio David a menudo: "El otro día me habló también de mi padre, y de que no imaginaba que me hubiese ayudado a hacer los deberes". En su defensa, Elena dijo que preguntaba por sus familiares igual que por los de los demás, que la que debería "normalizarlo" era ella, y que estaba harta de que Rocío e Ivana observaran continuamente a los demás buscándoles el fallo.

Rocío: "Que a mí me da igual que me pregunten por mi padre, por mi madre y por mi abuela"

Elena: "Pues parece que son extraterrestres, normalízalos un poquito"https://t.co/0FBgMJbayp#SVGala13pic.twitter.com/eoQG4w096v — Supervivientes (@Supervivientes) May 14, 2020

"Jorge, son las típicas vecinas que se pasan el día detrás de la mirilla esperando a que cometas un error. Estoy harta de que todo el mundo les termine pidiendo perdón. Se traen un tejemaneje psicológico increíble. Rocío, eres como la señora del visillo, deberías mirar un poco tu propio ombligo", declaró Rodríguez.

Después, Rocío explicó que estaba cansada de lo negativa que era Elena, que siempre hablaba de que todo iba a "salir mal", algo que afectó mucho a la aludida y, conteniendo las lágrimas, explicó: "Cuando nacemos, venimos limpios al mundo, pero las cosas que nos rodean nos condicionan, y desde la infancia tengo una voz en la cabeza que me dice que las cosas van a salir mal".

Traiciones entre las concursantes

En ese momento hubo una pausa publicitaria, pero las concursantes no dejaron de discutir. Al regresar, el tema a debatir era otro, una traición. Elena le reprochó a Rocío el haberla nominado, mientras que Rocío nombró a una tercera persona: "Tú me traicionaste y te fuiste con Ferre". Sin embargo, Rodríguez no se ablandó al escuchar esas palabras: "Tengo 48 años, conmigo no van las ataduras ni las amistades tóxicas. Me siento libre, conocí a Ferre y me pareció una persona maravillosa", un discurso que respaldaron algunos usuarios en las redes.