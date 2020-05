El hermano de Rocío Flores la hace llorar al afirmar que "es una madre" para él

En más de una ocasión la joven Rocío Flores, concursante de Supervivientes e hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, ha hablado de su hermano pequeño, al que adora, llegando a afirmar que el hecho de estar en el concurso es para buscar el bienestar del mismo.

Anoche, su hermano Antonio David y la pequeña Lola hicieron que Rocío Flores se emocionara, al enviarle una emotiva carta. En Supervivientes era la noche "de las tentaciones", en la que los concursantes debían hacer renuncias o sacrificios a cambio de premios.

Rocío Flores aceptó estar tres días sin comer nada cocinado, sin comer caliente, a cambio de la carta de sus hermanos.

"Hola Tata, te echo muchísimo de menos, eres la mejor hermana que he podido tener. Eres nuestra ganadora. Para mí eres una madre, llevas cuidándome desde que nací. Gracias por todo lo que has hecho por mí, que no es poco. Estás guapísima. Eres ganadora por muchos motivos, por tu transparencia, por ser una persona real, buena persona, luchadora... estamos todos contigo. Te esperamos en Málaga. Tu niño", decía la misiva de Antonio David junior. Rocío Flores no pudo evitar llorar de la emoción.

Pero aún había más, pues su hermana Lola también le dedicó unas líneas: "Hola Tata, soy Lola. Quiero que te imagines mi voz al leer esto. Estás haciéndolo muy bien y eres mi ganadora. Te quiero como todas las estrellitas del mundo. Te amo con locura", le decía la hermana.