Sánchez inicia su propia desescalada pero mantiene las ruedas de prensa de los sábados en Moncloa

La desescalada va llenando progresivamente la calle de personas y actividad y va vaciando la sala de prensa de Moncloa. El presidente del Gobierno y sus ministros viven su particular transición hacia la “nueva normalidad” que se refleja en una notable disminución de las comparecencias diarias de ministros y de portavoces técnicos. Además, Pedro Sánchez ha reducido su presencia en el comité que analiza diariamente la desescalada y ya solo acude dos días a la semana. Lo que no cambia de momento es su comparecencia semanal de los sábados. A pesar de las críticas por parte de algunos partidos, Moncloa no piensa por ahora prescindir de ella.

“El presidente seguirá saliendo siempre que resulte necesario y conveniente”, dicen en la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC). “Con el país todavía en plena transición por fases, es muy seguro que el presidente comparezca en rueda de prensa”, añaden para disipar dudas. Este sábado, Sánchez volverá a asomarse a nuestras casas por televisión, radio y periódicos digitales desde la sala de prensa de Moncloa. Allí se ve como un “cordón umbilical” entre el Gobierno y los ciudadanos y se mantiene, aunque no se descarta que poco a poco se puedan ir “espaciando” hasta desaparecer.

El PP las ha llamado “homilías” y “Aló, presidente”, en alusión al programa donde Hugo Chávez peroraba en la televisión venezolana. “No nos podemos quejar de una cosa y de la contraria”, responden en la SEC, de exigir que los periodistas preguntaran directamente al presidente -demanda profesional a la que se intentaron sumar partidos de la oposición- y de criticar porque hace ruedas de prensa.

Estas comparecencias empezaron el 12 de marzo, dos días antes de que se decretarse el Estado de alarma, y desde entonces allí han continuado tras algún Consejo de Ministros, algún domingo y siempre en sábado, como paso previo a la Conferencia de Presidentes que, también desde el inicio de la crisis se celebran todos los domingos. Sánchez seguirá apareciendo en rueda de prensa los sábados, de la misma manera que seguirá convocando a los presidentes autonómicos los domingos. A pesar de que algunos le han pedido adelantar la cita a los sábados, para no tener que enterarse el día antes por la prensa de lo que el presidente del Gobierno va a contarles un día después.

El único cambio aquí es que en las dos últimas semanas Sánchez ha adelantado la hora de sus ruedas de prensa. De antes de cenar a antes de comer, “hora aproximada”, como avisa siempre Moncloa. Este cambio mínimo es señal de otros que se están produciendo en las rutinas del presidente, de sus ministros y de los técnicos a medida desde que se doblegó la curva y ahora que ha empezado la desescalada.

Comité de desescalada, lunes y viernes

El lunes pasado, Moncloa informó de que a partir de ahora, Sánchez solo participará en el Comité técnico para la desescalada los lunes y los viernes, en lugar de en todas sus reuniones como llevaba haciendo desde el inicio de la crisis en el comité técnico de gestión del coronavirus, el órgano que lo precedió hasta el 28 de de abril.

En el equipo del presidente indican que la diferencia estriba en que “montar las fases de la desescalada fue un trabajo brutal que necesitó un perfeccionamiento al detalle” que Sánchez siguió día a día. Ahora, añaden, el trabajo es más de “seguimiento”.

Ministros y 'técnicos'

No es el único cambio. Días antes, la SEC confirmaba que el ritmo de las ruedas de prensa diarias de los ministros iba a rebajarse también. En las primeras y peores semanas de la crisis, lo normal era que hubiera dos diarias, de mañana y tarde, con dos ministros en cada una. En las últimas semanas empezaron a disminuir hasta que el 6 de mayo se comunicó que, salvo por el Consejo de Ministros de los martes o de los viernes en caso de sesión extraordinaria, “lo habitual en los sucesivo” es que no hubiera más ruedas de prensa de ministros. Las ha seguido habiendo y las habrá, este viernes sin ir más lejos con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero serán puntuales y desde luego no puede esperarse ya una periodicidad de dos al día, con dos ministros cada una.

Más polémico fueron los cambios que han afectado a los portavoces “técnicos”. Capitaneados por el doctor Fernando Simón, con el decreto de alarma empezaron a comparecer de forma diaria en Moncloa uniformados poco habituales en este contexto como el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y los directores operativos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de la secretaria general de Transportes, María José Rallo. Representaban a cada uno de los cuatro ministerios encargados de la crisis -Sanidad, Interior, Defensa y Transportes-. No pudo con ellos el coronavirus -que padecieron casi todos y obligó a sustituirlos-, sino una decisión por parte de la SEC de dejarlos fuera de las comparecencias en Moncloa. Justo una semana después de que el representante de la Guardia Civil dijera que el Instituto Armado trabajaba para “minimizar” en redes sociales las críticas contra el Gobierno.

La SEC asegura que no tuvo nada que ver y explica el cambio como una consecuencia más de la desescalada. “Ya habíamos considerado ya que había que empezar a a desescalar” y dejar solo sobre el estrado al doctor Simón. “Lo entendemos como hilo conductor”.