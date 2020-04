Más de 200 periodistas rechazan el control previo sobre las preguntas al Gobierno en rueda de prensa

Más de 200 periodistas -230 a primera hora de este miércoles- rechazan en un manifiesto el método que aplica la Secretaría de Estado de Comunicación para celebrar las ruedas de prensa de técnicos y miembros del Gobierno que se hacen a distancia desde que empezó la emergencia por el coronavirus. Suscriben un manifiesto que, bajo el lema La libertad de preguntar, reclama terminar con una fórmula en la que el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, conoce de antemano las preguntas que plantean los periodistas, las elige e incluso formula él mismo preguntas o trata de corregir públicamente a los técnicos.

Los informadores han reaccionado en contra de un sistema de rueda de prensa a distancia que se puso en marcha ya días antes de decretarse el estado de alarma y que consiste en que los periodistas deben formular sus preguntas a través de un canal de Whatsapp y Oliver después elige las que termina planteando en la rueda de prensa. La experiencia de estas casi tres semanas deja constancia omisiones de cuestiones sobre las que los periodistas preguntan de manera insistente o la imposibilidad de repreguntar si el aludido no contesta a lo que se le pregunta.

Ante esta situación, desde la noche de este martes numerosos periodistas están suscribiendo un manifiesto que “no tiene como objetivo defender ni condenar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, sino garantizar que los medios de comunicación puedan realizar su función sin mordazas y sin dificultades añadidas".

Los informadores advierten de que “las dificultades técnicas no son más que excusas” para no poder hacer las ruedas de prensa, por ejemplo, “a través de vídeo llamada” y denuncian que “que las preguntas al Gobierno las formule un miembro del propio Gobierno revela falta de transparencia y un interés por controlar la información”. “Su consecuencia deriva en una nueva forma de censura a los medios y un desprecio intolerable a los mismos ciudadanos a los que se reclama enormes esfuerzos que mayoritariamente están cumpliendo a rajatabla”, indica el texto al que no paran de adherirse periodistas.

El manifiesto indica que la declaración del estado de alarma no puede suponer “una merma en la aplicación del artículo 20 de la Constitución Española, que reconoce un derecho fundamental como es el derecho ‘a comunicar o recibir libremente información veraz’” y que el ejercicio del mismo "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa".

“Por todo ello, reclamamos el inmediato cambio del procedimiento para todas las ruedas de prensa y comparecencias de miembros del Gobierno y solicitamos el apoyo de los profesionales de la comunicación a una reivindicación no partidaria que mejorará la calidad democrática en España y el ejercicio de nuestros derechos civiles amparados en la constitución, máximo garante de nuestra convivencia, especialmente en situaciones excepcionales como la que vivimos”, concluye el manifiesto.