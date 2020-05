Iglesias cuestiona que Ayuso viva en un ático "si lo paga un empresario de lujo" y el PP le acusa de "olvidar a la gente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no estuvo presente en la sesión de control de este miércoles en el Congreso. Pero su nombre salió a la palestra en el intercambio que mantuvieron el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el número 2 del PP, Teodoro García Egea, a tenor de las dudas que hay sobre su estancia los últimos dos meses en un hotel del empresario Kike Sarasola.

Sarasola habría hecho un precio especial a Ayuso por ocupar dos suites de uno de sus establecimientos desde el pasado mes de marzo. Según la Comunidad de Madrid, estas habitaciones las pagará personalmente la propia presidenta, si bien la propia región publicó un contrato de más de medio millón de euros con Room Mate (la empresa de Sarasola) que tuvo que retirar este martes asegurando que se trataba de un "error".

E Iglesias, en respuesta a García Egea, recogió las dudas que giran en torno a este caso en el Congreso. "El Gobierno lo que hace es defender el interés general, y otra vez ustedes son noticia por defender el particular", planteó el vicepresidente en respuesta al número 2 del PP, a quien le espetó que "es muy grave que Ayuso viva en un apartamento de lujo" si no es ella quién lo paga. Que la mandataria resida donde quiera si es ella quien lo costea, sostuvo Iglesias, pero "si no se lo paga ella y sí un empresario de lujo", lo que "tenemos otra vez es un caso de corrupción".

El propio Egea, antes de esa respuesta, ya había sacado a colación el nombre de Ayuso en su pregunta, aunque para denunciar las críticas que Iglesias ha realizado a su gestión de la crisis. "Ahora me puede hablar de mano tendida mientras insulta a Ayuso y a [el alcalde de Madrid, José Luis Martínez] Almeida", criticó el parlamentario del PP, que aseguró que la intención del Gobierno de llegar a acuerdos es "falsa como el escudo social" del que presume Iglesias. "Cuando salió de la Puerta del Sol y se sentó en la Vicepresidencia, usted se olvidó de la gente", le espetó.