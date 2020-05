Pontón (BNG) a Feijóo, ante una nueva fase: "acertar es vital para no echar por la borda el esfuerzo"

20M EP

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "no se ponga de perfil" y que "acierte en las medidas", para "no tirar por la borda todo el esfuerzo de estas durísimas semanas" que ha hecho la población. "Hay mucho en juego y no por mucho correr, se llega antes", ha advertido.