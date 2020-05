Fernando Tomé: "Los estudiantes han respondido con un seguimiento de las clases mayor que con la presencialidad"

Fernando Tomé es el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad en la Universidad Nebrija, donde antes fue decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales. También dirige la Fundación Antonio de Nebrija.

Doctor en Economía y Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado, explica a 20minutos.es cómo ha afectado la crisis del coronavirus al mundo universitario, recalca la importancia de la formación y analiza cómo va a influir en el mercado laboral en España.

¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus a este curso en la Universidad Nebrija?

Ha cambiado nuestra dinámica en varios aspectos. Cambiar todo el sistema presencial por telepresencial, manteniendo los mismos horarios, profesores y temarios, sin perder ni un solo día de clases, ha supuesto un esfuerzo enorme, no solo en lo económico, también en nuestra capacidad de adaptación profesional.

Los estudiantes han demostrado su compromiso y han respondido con un seguimiento de las clases mayor que cuando disfrutábamos de la presencialidad; han sido un ejemplo de responsabilidad. Todos hemos logrado superar barreras tecnológicas y hacer posible la continuidad del curso. Ha sido un ejercicio de superación conjunta de toda la comunidad Nebrija del que nos sentimos muy orgullosos.

¿Cómo creen que será la vuelta a las aulas?

Paulatina y con toda la seguridad posible, que debe ser máxima. Estos meses nos han enseñado mucho y estoy seguro de que van a suponer una mejor adaptación a lo que suceda el curso que viene. Ahora todos somos más conscientes y cuidadosos con las medidas de seguridad sanitaria y las aplicaremos cada vez con más normalidad cuando podamos regresar a las aulas.

Son muchos cambios, pero lo peor ya ha pasado y es preciso que nos adaptemos. A partir de ahora habrá clases en las que se mantenga una distancia necesaria, y debemos asumir que la modalidad presencial puede combinarse con la telepresencialidad en cualquier momento si es necesario. Además, vamos a realizar un mejor aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que hemos descubierto. Nuevas metodologías de enseñanza que antes se reservaban para el futuro serán las características del regreso a clase.

Estudiantes en Universidad Nebrija Cedida por Universidad Nebrija

¿Cree que la formación a distancia vía online irá a más y la presencial a menos?

Creo que aprovecharemos mucho mejor las cualidades de todas las modalidades. No son excluyentes y tienen muchas posibilidades de complementarse entre sí. Antes no nos esforzábamos tanto en disfrutar de las ventajas de las modalidades remotas, pero ahora que las hemos descubierto, seguro que las sabemos combinar con la riqueza de estar sentado en el aula.

Veremos crecer y desarrollarse nuevas formas de reunión, no solo presenciales o virtuales, sino mixtas, en las que algunos asistirán a clase de manera presencial y otros se harán presentes a través de pantallas, con diferentes formatos y posibilidades. Alternaremos estas nuevas prácticas y les sacaremos partido para reducir viajes, minimizar riesgos, ser más rápidos y eficientes.

Es evidente que vamos a una crisis económica a nivel global, con especial virulencia en España. ¿La formación va a ser más importante que nunca?

La formación siempre se ha mostrado como el mejor antídoto contra el desempleo. En periodos de crisis juega un papel aún más importante, porque te diferencia de manera positiva frente a otros candidatos, además de reforzar la continuidad en tu puesto de trabajo.

Lamentablemente nos esperan años difíciles y cualquier refuerzo de nuestras capacidades será un escudo frente al riesgo del paro. Queda pendiente que los salarios premien mejor el esfuerzo de estudiar.

¿Mayor formación es sinónimo de mayor empleabilidad?

Sin duda. Hay una fuerte relación inversa entre el nivel de estudios alcanzado y las tasas de desempleo. El desempleo de los jóvenes titulados universitarios en España es de un tercio frente a los que no pudieron titularse. Y a mayor nivel de titulación, menor nivel de paro registrado.

No todos los que quieren formarse pueden hacerlo, así que debemos ser capaces de hacer accesible el estudio al máximo porcentaje de población posible. Si mejoramos el nivel de formación, reduciremos el nivel de desempleo y lograremos que nuestra sociedad sea más justa.

Siempre digo que no hay universidad mala, las hay buenas y mejores, pero todos debemos cuidar de la institución que mejor funciona como ascensor social, exigiéndole siempre mejora continua. El bien de la Universidad se traduce en mejora social y eso se logra sin desempleo.

¿Qué profesiones, y por extensión titulaciones académicas, creen que van a ir a más a raíz del coronavirus y cuáles podrían ir a menos?

La universidad es más que profesiones futuras. Determinadas titulaciones sí suponen la ruta hacia una profesión, como la de Arquitectura o Derecho, pero muchas otras se van transformando a medida que las exigencias laborales lo demandan. Poco tiene que ver la licenciatura de Económicas y Empresariales de los años 80 con los actuales múltiples grados en los que se ha convertido.

Perderán espacio aquellas titulaciones cuyas universidades no hagan un ágil esfuerzo de adaptación a las nuevas necesidades, pero similares títulos en universidades que sí sepan adaptarse mantendrán su vigencia o hasta se harán más necesarias y exitosas. Las universidades ya no ofrecen titulaciones tan parecidas y ahora hay que saber encontrar no solo la titulación, sino la universidad que la ofrece en su mejor versión.

La crisis que vivimos no hará desaparecer titulaciones ni profesiones, nos hará ser más exigentes a la hora de elegir cómo y dónde aprender.

Teletrabajo REMITIDA LAS NAVES

En un mundo donde el aprendizaje de idiomas ya era clave, ¿lo puede ser aún más con el auge del teletrabajo?

Seguro que muchos de los que nos leen nos acaban de catalogar como boomers. Percibir el manejo de otros idiomas como un reto es propio de los que pintamos canas. Las nuevas generaciones viven el dominio de otras lenguas con mayor naturalidad, como consecuencia de la fuerte internacionalización que hemos experimentado en los últimos años y del progreso económico de las últimas décadas.

Saber más idiomas y en un mejor nivel siempre fortalecerá nuestra empleabilidad, pero los jóvenes de ahora parten de un escenario mucho mejor que los que éramos jóvenes en el siglo pasado.

¿Qué nuevos grados están funcionando mejor?

Estamos notando un fuerte incremento de grados dobles, que permiten el estudio de dos titulaciones a la vez y en combinaciones más innovadoras. El mercado laboral se hace cada vez más exigente y eso obliga a los estudiantes a emprender rutas universitarias nuevas, que les permitan presentarse como profesionales polímatas, o lo que es lo mismo, en especialistas en áreas de conocimiento distintas.

Combinar el estudio de dos grados universitarios, valorar un futuro máster, dominar idiomas y acumular competencias diversas es un perfil cada vez más común entre los que anhelan cumplir sus sueños profesionales, además de un exigente antídoto ante el desempleo.