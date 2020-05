Dimite la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en plena crisis del coronavirus

La directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, ha dimitido este jueves de su cargo, un día después de que la Comunidad de Madrid optara por solicitar la entrada en la fase 1 de la desescalada, según han confirmado fuentes conocedoras de la decisión.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, fue nombrada para este cargo el 24 de septiembre en el Consejo de Gobierno, tras haber desarrollado su actividad profesional en el Servicio Madrileño de Salud en el ámbito hospitalario, en los hospitales 12 de Octubre, Infanta Cristina, Carlos III, Clínico San Carlos y La Paz.

Además, fue el cargo de la Consejería de Sanidad que emitió las primeras resoluciones de cese de actividad en centro de mayores y actividad docente presencial.

"No he tenido ocasión de hablar con ella, he estado ahora mismo cerrando una reunión que tenía con Atención Primaria para analizar la situación actual de la Covid-19 y cómo nos íbamos a enfrentar al mismo las próximas semanas pero hoy es un día bueno para nosotros porque hemos reorientado la Consejería de Sanidad", ha señalado la presidenta Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en Cuatro.

Paso a la fase 1 de la desescalada

La dimisión de Fuentes se ha producido un día después de que el Ejecutivo PP-Cs decidiera pedir al Ministerio de Sanidad pasar a la fase uno de la desescalada, lo que provocó un intenso debate en el Consejo de Gobierno.

Díaz Ayuso consideraba que Madrid todavía tenía que reducir el porcentaje de enfermos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, defendía que la región está preparada para pasar a la fase 1, ya que tiene "un sistema sanitario robusto".

Madrid es la única comunidad autónoma que no ha aportado todavía al Gobierno central el documento donde justifica pasar a la fase 1 de la desescalada el 11 de mayo, según ha señalado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

Nombramiento del director del hospital de Ifema

Pocos minutos después de hacerse pública la dimisión de Fuentes, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una importante reestructuración de la Consejería de Sanidad, en la que destaca el nombramiento del doctor Antonio Zapatero, que ha sido director del hospital temporal de Ifema, como viceconsejero de Salud Pública y máximo responsable de la lucha contra la pandemia de Covid-19.

El doctor Zapatero, licenciado en Medicina y Cirugia por la Universidad Complutense fue premio extraordinario de Licenciatura en el año 1982. Obtuvo el Doctorado Apto Cum Laude en el año 1986. Su carrera en el ámbito de la gestión se inició en el año 2002 como jefe de área de Medicina en la Fundación Hospital Alcorcón para a continuación desempeñar la jefatura de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) hasta el pasado año y desde noviembre de 2010 es profesor titular de Medicina y Cirugía de la Universidad Rey Juan Carlos.