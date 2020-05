Aguado defiende que Madrid pase a fase 1 de desescalada: "Sería incomprensible que Sánchez lo rechazase"

El pacto entre Inés Arrimadas y Pedro Sánchez para extender 15 días más el estado de alarma a partir del 11 de mayoha evidenciado aún más la distancia que mantienen los socios de Gobierno en la Comunidad de Madrid en torno a algunas cuestiones.

Mientras la presidenta Isabel Díaz Ayuso rechaza cualquier acercamiento con los socialistas, el vicepresidente y portavoz Ignacio Aguado no deja de insistir en la necesidad de sentarse con ellos, así como con otras fuerzas políticas de la región, para afrontar la salida de la crisis económica y social provocada por el coronavirus.

Este jueves, Aguado ha sido contundente sobre la posición de su partido en este asunto. "Si el estado de alarma hubiera caído, el sábado nos hubiéramos podido ir a la playa. Hicimos lo que había que hacer y le hemos arrancado unos compromisos al Gobierno", ha afirmado el líder regional de la formación naranja en la Cadena Ser, donde ha precisado que "una cosa son los acuerdos a los que se llegue de forma puntual y otro los que existe en Andalucía o Madrid",

El vicepresidente madrileño ha aseguradi que tiene "buena relación con Isabel Díaz Ayuso" pero que en estos momentos de crisis sanitaria sería conveniente sumar más partidos a los acuerdos del Ejecutivo regional: "Puedo tener un Gobierno de coalición con el PP y puedo ser ambicioso y buscar acuerdos más amplios a tres. No puedo renunciar a sentarme con Gabilondo".

"Para un acuerdo a 3 hace falta voluntad política. Si no somos capaces de sentarnos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer?", ha reflexionado. Y ha añadido: ""Hay que buscar alternativas. Le tiendo mi mano a Ayuso y Gabilondo para un gran pacto en la región".

"Madrid está preparada para pasar de fase"

Aguado, por otra parte, ha defendido que la Comunidad de Madrid "está preparada" para pasar de fase y vería "incomprensible" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo rechazase.

"Espero que Sanidad autorice a Madrid a fase 1. Cumplimos lo necesario. Si no, sería un jarro de agua fría. El confinamiento no mata el virus si no que permitía que no colapse el sistema sanitario. Tenemos que recuperar el día a día si no cuando salgamos nos encontraríamos en la Edad de Piedra", ha argumentado.