Volvemos a correr: cuatro zapatillas de 'running' para pisar firme (y ahorrarse hasta un 50%)

El momento que estábamos deseando por fin ha llegado: ¡Runners, es hora de volver a las calles! Sabemos que no hay mejor sensación que disfrutar, de nuevo, de la adrenalina, de mirar el crono y de pararlo habiendo cumplido con nuestro objetivo. Eso sí, a pesar de hemos conseguido no perder del todo nuestra forma gracias a las rutinas indoor, retomar nuestra actividad deportiva requiere de cierta paciencia y de salir a correr sabiendo que no estamos en el mismo nivel de forma física que antes.

Claro que, para volver a disfrutar de los beneficios de salir a correr, hay que apostar siempre por una equipación correcta (si que no queremos acabar con un tirón en el muslo o un tobillo torcido). De hecho, lejos de lo que muchos piensan, no todas las zapatillas deportivas son aptas para el running, pues solo son adecuadas aquellas que proporcionan estabilidad a nuestro tipo de pisada, amortiguan el impacto de rodillas y pies en todo tipo de suelos y, además, permiten la movilidad natural de las articulaciones.

Todas estas características las reúnen los modelos, avalados por grandes marcas como Brooks o Asics, que forman parte del catálogo de Streetprorunning, un ecommerce especializado en ropa deportiva que, además, ahora está de rebajas. Así, si estás buscando unas zapatillas adecuadas para retomar o empezar a correr, ¡échale un vistazo! Hay modelos, como los que se encuentran bajo estas líneas, que te van a enamorar.

Cuatro zapatillas para volver a disfrutar del 'running'

- Unas Adidas Alphabounce, al 50%. Este modelo femenino de la conocida marca deportiva es ideal para corredores con cierta experiencia que quieren seguir mejorando sus marcas. De pisada neutra, incluye tecnología bouce para proporcionar impulso y amortiguación en cada pisada y malla transpirable en zonas específicas reforzada con elásticos que se adaptan al movimiento del pie.

Adidas Alphabounce. Streetprorunning

- Unas Asics Gel Noosa, al 10%. Si hay algo que tiene claro un buen runner es que sus zapatillas tienen que llamar la atención y aquellas corredoras que quieran acaparar todas las miradas tienen que apostar por estas Asics Gel Noosa. Además de vistosas, tienen una buena amortiguación para pisadas neutras y su peso ligero te ayudará a conseguir mejores marcas en tus entrenamientos.

Unas Asics Gel Noosa. Streetprorunning

- Unas Saucony Liberty, al 42%. Para volver a los entrenamientos en asfalto, el modelo Saucony Liberty ISO es una gran opción para ellos, puesto que su nivel de amortiguación protege nuestros tobillos y nuestras rodillas de los impactos. Además, gracias a la tecnología everun, esa amortiguación retorna en energía para hacer una carrera más dinámica. Su pisada neutra y la tecnología isofit, que se adapta al pie para facilitar la transpirabilidad, la convierten en todo un acierto.

Saucony Liberty. Streetprorunning

- Unas Brooks Hyperion, al 39%. En color negro y verde lima, este modelo se caracteriza por ser ligero, de gran reactividad y, además, un ajuste muy cómodo y seguro. Eso sí, estas zapatillas no son adecuadas para corredores que tienen en manta marcas de gran distancia, pero sí para aquellos que se enfrenta a pruebas de menos de 10 kilómetros, como, por ejemplo, las de los triatlones.

Brooks Hyperion. Streetprorunning

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Streeprorunning y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.