Bronca en el Senado a cuenta del estado de alarma: "Póngale un bozal a los Echeniques de turno"

Javier Maroto, portavoz del PP en el senado, ha defendido, en la sesión de control al Gobierno del Senado de este martes, su posición respecto a la no prolongación del estado de alarma diciendo al presidente Sánchez que "nadie ha planteado que haya que elegir entre el estado de alarma y el caos. Pónganle un bozal a los Echeniques de turno que cada vez que abren la boca lo estropean todo".

Este alusión hacía referencia al tuit que el portavoz de Unidas Podemos publicó el lunes en sus redes sociales: "Cuando Pablo Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma, está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos".

El portavoz popular hacía esta referencia al portavoz de UP tras recriminar al presidente Sánchez el "plantón" a la Comisión General de Comunidades autónomas sobre el coronavirus que tuvo lugar el pasado jueves. En esta intervención ha insistido en que el PP considera que "no es responsable" volver a extender el estado de alarma, ya que existen medidas alternativas para mantener la seguridad en la desescalada.

Sánchez ha instado al PP a "trabajar" por el acuerdo

Esta sesión de control en el Senado es la primera a la que asiste el presidente desde la declaración del estado de alarma por el coronavirus. En ella, Sánchez ha respondido a sendas preguntas de los portavoces del PP y de Cs sobre la actual situación de lucha contra la pandemia y la solicitud del Gobierno de prorrogar por cuarta vez el estado de alarma.

Ha advertido al PP y a Cs que, en este momento, el estado de alarma es el "único instrumento" que permite al Ejecutivo "luchar contra la COVID, salvar vidas y defender la salud pública", por lo que ha pedido un acuerdo para prorrogarlo. "No se arrepentirán", les ha dicho.

Sánchez ha instado al PP a "trabajar" por este acuerdo, porque supone una voluntad de ser "precavidos y prudentes" en la fase de desescalada, que se ha iniciado esta semana.

"Mantener 'sine die' el estado de alarma es solo una herramienta para protegerlo a usted, porque está atrapado", ha replicado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quien ha asegurado que ante la crisis sanitaria y económica el PP, "una vez más, estará ahí para sacar a España adelante".

"No hay otra alternativa"

Por otra parte, Sánchez, en respuesta a la portavoz de Cs, Lorena Roldan, ha insistido en que "ahora mismo" el "único instrumento" que garantiza el confinamiento y la restricción de movilidad es el estado de alarma y, dado que "no hay otra alternativa", ha pedido que no se juegue "con experimentos de los que no se sabe su eficacia".

Ha puesto en valor las medidas económicas y ha querido dejar claro, ante las críticas de la oposición, que en el mes de abril se han "reconocido y pagado prestaciones por los ERTE relacionados con la COVID-19" a 3.330.000 trabajadores.

Por su parte, la senadora de Cs ha reprochado a Sánchez que se dirija a la oposición utilizando a los afectados por los ERTE como "rehenes" y que utilice el estado de alarma a su "antojo". "No vuelva a utilizar un decreto contra la pandemia para colar al señor Iglesias en la comisión del CNI y no vuelva a usarlo para nombrar a altos cargos de tapadillo o adjudicar contratos de los que no se sabe la dirección", ha señalado. Además, ha dicho a Sánchez que tiene la "obligación" de tener un plan A, un plan B y un plan C para "proteger a los españoles".