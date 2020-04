Adara no aguanta más y deja su canal de Mtmad: "No puedo seguir exponiéndome y hacer como si no me pasara nada"

La mediática vida de Adara Molinero deja poco margen a su intimidad. Desde que ganó GH VIP 7 es uno de los rostros más presentes en Mediaset, por lo que su relación con sus exnovios, amigos y familiares son tema de conversación en las cadenas del grupo. Por ello, la madrileña no está pasando por su mejor momento y ha decidido abandonar uno de sus proyectos: el canal de Mtmad.

En los últimos meses, sus parejas han sido tema de conversación. Su relación con su expareja Hugo Sierra (actual concursante de Supervivientes 2020), su noviazgo con Gianmarco, su posterior ruptura y sus amoríos actuales son algo que todo el mundo conoce por la cobertura mediática que tiene.

Por ello, aunque la exgranhermana iba a subir un vídeo a su cuenta de Mtmad con un '50 cosas sobre mí', finalmente ha roto a llorar y ha confesado que no lo está pasando bien actualmente.

"Estoy fatal. Tengo que asimilar que me he separado, que me han dejado, que la relación con mi padre está fatal, no nos hablamos y muchas cosas más", comentó. Por ello, quiere dejar su canal que abrió hace apenas tres meses. "Me hace falta limpiarme".

Molinero aseguró que no se siente comprendida, y es que la soledad de la cuarentena también se ve agravada por el hecho de que su madre, Elena Rodríguez, concursa en Supervivientes y no está con ella para apoyarla. "Tengo un cóctel de sentimientos que tengo que procesar", afirmó.

"No puedo seguir exponiéndome, no puedo hacer como si no pasara nada en mi vida. Necesito parar y que mi vida se estabilice. Hay veces que necesitamos estar en lo más hondo y en la mierda absoluta, tocar fondo para después salir", dijo entre un mar de lágrimas.

"Tan solo quiero recuperarme y seguir con vosotros. Os quiero dar las gracias por haberme acompañado en esta etapa. Os quiero muchísimo y espero que nos veamos muy pronto", concluyó Adara antes de despedirse de sus seguidores. Por lo tanto, quizá este no sea el final de ¡Madre mía!, su canal de Mtmad, y regrese cuando se encuentre mejor.