EE UU difunde tres vídeos de "fenómenos aéreos no identificados"

El Departamento de Defensa autorizó el lunes la divulgación de tres vídeos, uno de ellos grabado por militares en 2004 y otros dos en 2015, de "fenómenos aéreos no identificados”, según informa la CNN.

Pentagon formally releases 3 Navy videos showing "unidentified aerial phenomena" https://t.co/DNtaSBpV0qpic.twitter.com/m2l1D7a1jo — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020

El primer vídeo, el de 2004, fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena en 2007; más tarde fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018.

Y en septiembre del 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero hasta ahora no las había difundido oficialmente.

Ahora lo hacen desde el Pentágono y aclaran que "cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay algo más en los vídeos”, han publicado estas grabaciones, según la portavoz del Pentágono Sue Gough. Los vídeos donde se observan objetos aéreos no identificados fueron publicados por diversos medios, sin embargo no se había hecho oficial por EE UU.

La primera grabación, conocida por los expertos como "FLIR1", muestra un objeto de forma oblonga, que se acelera fuera de la vista de los sensores. En el vídeo llamado "Gimbal" se escucha a un miembro de la tripulación decir "mira esa cosa", en referencia un objeto volador que, según dijeron, parecía ir contra el viento en 2015.

Por último, en la grabación conocida como "Go Fast", también del año 2015, se aprecia un objeto volador que parece estar sobre la superficie del agua y se escucha a los equipos militares preguntándose "¿Qué demonios es eso?" y "¿Qué es eso, hombre?".

#UFO: El Departamento de Defensa de Los #EstadosUnidos ha publicado oficialmente videos que capturan el "fenómeno aéreo", que las autoridades describen como "no identificado" #Ovni. Esto se informó en un comunicado de prensa distribuido por el ejército estadounidense el lunes. pic.twitter.com/ckLAzpYPX3 — Realidad internacional (@realidad_int) April 27, 2020

“Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos vídeos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible”, dijo Gough en un comunicado, “y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados”.