Dani Martínez, David Bustamante y Laura Matamoros estallan contra los padres que incumplen las normas en la calle

Tras el primer día en el que los niños, acompañados por sus padres, han podido salir a la calle, muchas son las fotos que han dejado claro que algunos ciudadanos no son nada responsables ni están centrados verdaderamente en la prevención del coronavirus.

Muchas han sido las críticas después de ver cómo los padres se sentaban en los bancos, los niños jugaban entre ellos, los parques estaban abarrotados y no se respetaban las distancias de seguridad. Incluso los rostros conocidos han estallado tras esta situación de irresponsabilidad, como el actor Adrián Lastra.

Pero no ha sido el único, pues otros como el humorista Dani Martínez dejó una reflexión en Twitter que demuestra su desacuerdo con la actitud de toda esta gente: "Os digo yo que si dejáramos salir solos a los niños a la calle, lo harían mejor".

Os digo yo que si dejáramos salir solos a los niños a la calle, lo harían mejor. — Dani Martínez (@danimartinezweb) April 26, 2020

La influencer Laura Matamoros también opinó sobre el tema, y se temió lo peor ante la posibilidad de salir a partir del día 2 de mayo para hacer deporte o dar un paseo: "Visto cómo ha reaccionado la gente ante la salida de los niños y la irresponsabilidad absoluta de cada uno de ellos, no me quiero ni imaginar cómo va a ser la salida del día dos para que la gente 'adulta' se ponga a hacer deporte en la calle".

"Yo creo que tendríamos que ser un poco más responsables y si de verdad queremos salir de esta... Iba a decir una cosa muy heavy pero mejor no. Por favor, sed responsables porque es vergonzoso", dijo en sus stories de Instagram.

David Bustamante también criticó esta actitud y opinó sobre la hipocresía de esa gente que luego saldrán al balcón a aplaudir a los sanitarios después de alargar su agonía: "Veo cómo se está haciendo un uso irresponsable del paseo con los niños y me hierve la sangre...".

"Somos injustos, insolidarios e ignorantes... Me entristece que personas hayan entregado su vida para nada... ¡Que esto no se ha acabado! ¡Mantened las precauciones! Hoy me siento defraudado, sinceramente...", concluyó en una publicación de Instagram.

Otras celebrities como Tamara Gorro también comentaron la gran decepción que se han llevado al ver que no les ha importado que "haya gente muriéndose diariamente".