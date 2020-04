Nuria Roca responde a las críticas tras ser acusada de saltarse la cuarentena: "Los policías de balcón hacéroslo mirar"

Este domingo, 26 de abril, fue el primer día en el que los niños podían empezar a salir al menos una hora al día. Sin embargo, las redes sociales se llenaron de imágenes en las que se aprecia un incumplimiento de las normas, sobre todo a la hora de mantener la distancia social. Así, rostros televisivos como Nuria Roca fueron objeto de críticas por su manera de afrontar la salida con los menores.

La presentadora publicó en su cuenta de Instagram una fotografía fuera de su casa en la que aparece con sus tres hijos, Pau, Juan y Olivia. "Después de 46 días nuestra primera salida no ha podido tener más glamour", escribió, sin tener en cuenta que la mayor de sus hijos tiene 17 años, edad que no está incluida en la permisión del Gobierno para la salida de los niños, ya que supera los 14 años.

Tras publicar la fotografía, sus seguidores criticaron su supuesta falta de responsabilidad, por lo que la presentadora no ha dudado en responder para aclarar el asunto. "No tengo ninguna necesidad y menos obligación alguna de dar explicaciones pero me apetece mucho sacar los colores a todos esos 'policías de balcón' que andan sueltos por aquí", avanza.

"Tengo dos hijos menores de 14 años y otro de 17. Un adulto debe acompañar a sus hijos menores durante el paseo. El menor, de 17, está sacando a las perras como todos los días. ¿Cuál es el problema? Ah, ya veo, que han tenido la osadía de sentarse un segundo en el suelo, ¿verdad? Ah, no, espera, que se han tomado un helado", añade Roca.

La periodista sentencia el texto criticando la actitud de quienes hablan sin saber: "Para, para, se puede fumar por la calle, pero no puedes tomarte una pirueta. Va, hombre, va... Seamos sensatos y no os pongáis en ridículo vosotros mismos. Afortunadamente la mayoría lo entiende, y se ríe, y alucina... y los otros, 'los policías de balcón', hacéroslo mirar un poquito y disfrutad más de la vida, la vuestra, no la de los demás... así, como consejo... en general", escribe.

"Pero bueno, está bien pasar un ratito polemizando, que tenemos mucho tiempo libre, eso parece", finaliza el comunicado, que ha insertado en la misma fotografía que publicó tras su salida y que recoge comentarios como "que lo publiques y encima te hagas la ofendidita si te contestan eso si que no me lo esperaba", "Tú podrías salir con los pequeños y el mayor con los perros, los cinco a la vez no. Lo siento por mas que hayáis ido solos por sitios sin más gente y tomado precauciones. La gente con influencia debe dar ejemplo".

Asimismo, entre la retahíla de críticas, una usuaria ha querido destacar que la familia de Roca cumplió el distanciamiento social: "Soy sanitaria, madre, he sufrido una pérdida muy cercana por este virus y hoy he descubierto con agrado que también soy vecina de Nuria. No la he saludado para respetar su momento familiar. He coincidido con ellos en la gasolinera y he podido presenciar todo. Tanto sus hijos como ella han respetado la distancia de seguridad, han hecho compra y han disfrutado del momento que estábamos esperando todos", aclara.