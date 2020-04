Cuando inventarse que tienes coronavirus sale muy caro

Inventarse que tenían coronavirus les ha salido muy caro a estos tres usuarios de las redes sociales de Estados Unidos, Kenia e India.

Caso en Estados Unidos

Michael Lane Brandin publicó que había dado positivo en coronavirus para, según él, "realizar un experimento social", confesó a la BBC. Sus amigos reaccionaron con bastante sorpresa y le mostraron su apoyo. "Hubo bastantes reacciones al post y muchos amigos me enviaron mensajes preguntando si estaba bien, así que les dije que en realidad era mentira", declaró.

Pero la noticia fue más allá y comenzó a extenderse por todo el estado de Texas, donde reside. La policía se puso en contacto con él para pedirle que aclarara a través de Facebook que era mentira, y así lo hizo.

Sin embargo, al continuar haciéndose más grande el rumor, se emitió una orden de arresto contra él. Michael se entregó y pagó una fianza de 1.000 dólares para ser puesto en libertad a la espera de una citación del juez. "Dijeron que tenía que pasar la noche en la cárcel porque debía esperar que el juez viniera al día siguiente. Estaba muy ansioso", reconoció.

Toda esta historia le ha llevado a perder su trabajo y sus beneficios sanitarios. "Aunque estas cosas sean negativas, comprobé lo que quería y eso me hace sentir bien", afirmó Michael.

Caso en Kenia

Robert Alai publicó en Twitter que había oído un brote en el puerto de Mombasa. Esto le llevó a estar tres días en prisión hasta que un juez le atendió. Ahora se encuentra en libertad bajo fianza y se enfrenta a una condena de 10 años de cárcel, por violar la Ley de Cibercrimen y Uso Inadecuado de Computación, o 47.000 dólares de multa.

El bloguero ha criticado que en su detención no se han respetado las medidas de distanciamiento social que se han impuesto por el Covid-19. "Dormí en el suelo junto a otros arrestados. No me dieron una mascarilla ni nada. No puedes arrestarme por poner vidas en peligro y luego mantenerme en esas condiciones durante la pandemia. Nos quejamos y por ello nos dividieron luego", declaró.

Robert Alai ya ha sido detenido en otras ocasiones por opinar contra el gobierno a través de las redes sociales, donde tiene gran repercusión. Es por esto que él considera que la policía está utilizando esto como una excusa para intimidarle.

"Han arrestado a otros blogueros por asuntos similares y pienso que ahora se considera un crimen grave a cualquier tuit sobre el coronavirus o cualquier otra información en redes sociales. No digo que no deban arrestar a otras personas, pero creo que es importante que la policía haga su trabajo y se centren en la gente adecuada", opinó.

Caso en India

Sikandar Cuttrack intentó contactar con la policía y la administración para informar sobre un posible caso de Covid-19. Al no conseguirlo, decidió comunicarlo a través de Twitter y por esto fue detenido.

"La policía me arrestó diciendo que había creado pánico… yo no creo que me haya equivocado. Opino que la policía ha tomado una acción innecesaria", manifestó.

Cuttrack también vincula su detención con su activismo político por oposición al gobierno local. La policía lo desmiente. Añade, además, que el estado de alarma"ha hecho más poderosas" a las autoridades.

Ahora, este usuario se encuentra a la espera de un juicio, por el que se enfrenta a varios años de cárcel.