Irene Montero: "Es casi imposible teletrabajar y cuidar de niños pequeños"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, madre de tres hijos pequeños, ha reconocido este viernes que "es casi imposible teletrabajar y cuidar de niños pequeños", aunque ha explicado que tanto ella como su pareja, el vicepresidente social del Gobierno, Pablo Iglesias, "nos organizamos milimétricamente".

Montero ha realizado esta reflexión en una entrevista en Telecinco, la primera que concede tras no tener ya el coronavirus en su cuerpo y después de haber estado aislada más de 40 días.

La ministra ha confesado que el aislamiento había sido duro sobre todo en relación con sus hijos, a los que no podía tocar, para evitar contagiarles. "Algo que no entendían porque son muy pequeños". También ha destacado que tanto ella como su pareja "somos unos privilegiados" porque "contamos con mucha ayuda que no todo el mundo tiene".

Considera un "error de comunicación" la polémica de los paseos

Por esto, ha explicado la titular de Igualdad, "es muy importante tener políticas de corresponsabilidad", políticas sociales que ayuden a las cuidadoras que juegan un papel fundamental en la sociedad, "como se ha visto ahora con la crisis del coronavirus".

Ha reconocido que el Gobierno "cometió un error de comunicación" a la hora de explicar las condiciones de la salida de los niños a la calle, pero apostilló que "así la gente ve que somos seres humanos, que nos equivocamos, aunque echamos muchas horas al trabajo. Cuando cometemos un error, pedimos perdón".

"Hemos cometido errores y los seguiremos cometiendo"

"Hay que ser muy humildes en una situación así. Hemos cometido errores y los seguiremos cometiendo. No se puede negar el error, es evidente que hubo error de comunicación porque todo el mundo de forma unánime dijo que necesitaba una aclaración sobre cómo iba a ser la salida de los niños. No hay que tapar el error hay que reconocerlo y solucionarlo", agregó la ministra de Igualdad.

Preguntada sobre si el vicepresidente Iglesias y ella misma iban a salir el domingo con sus hijos a la calle, ahora que el Gobierno lo permite, Montero ha dicho que no lo sabía porque "depende de la agenda de trabajo que tengamos" y ha precisado que además "siempre tratamos de proteger la privacidad de nuestros hijos".