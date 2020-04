El Remdesivir, medicamento prometedor contra el coronavirus, falla en su primer gran ensayo clínico

El Remdesivir, un prometedor medicamento contra el coronavirus, ha fracasado en su primer gran ensayo clínico, decepcionando a científicos e inversores que habían puesto sus esperanzas en él, según reflejan unos documentos preliminares publicados por la OMS y recogidos por el medio británico Financial Times.

El ensayo, realizado en China, mostró que el Remdesivir, desarrollado por la compañía californiana Gilead Sciences, no mejoró la condición de los pacientes ni redujo la presencia del patógeno en el torrente sanguíneo. Los investigadores se basaron en los resultados de 237 pacientes, 158 de los cuales recibieron el medicamento (los 79 restantes fueron usados como comparación). Además, el Remdesivir provocó importantes efectos secundarios en algunos pacientes, razón por la que se retiró a 18 de ellos

La OMS señaló que el borrador, que aún está siendo sometido a revisión por pares, se publicó tempranamente por error. "En respuesta a la OMS, que pidió información y que los estudios se compartiesen pronto, un borrador se envió por los autores a la organización y publicado en la web por error, así como retirado en cuanto se notificó el fallo", señaló el organismo.

"Lo que es importante", añaden, "es que este estudio finalizó temprano por el bajo reclutamiento, y como tal no tiene la capacidad de arrojar conclusiones estadísticamente significantes". "Por tanto, los resultados son inconclusos, aunque las tendencias en los datos sugieren un beneficio potencial en el medicamento particularmente en los pacientes tratados en las primeras fases de la enfermedad.

La venta de acciones de Gilead se paralizó brevemente en el Nasdaq (índice de las 100 mayores empresas tecnológicas estadounidenses) este jueves después de que sus valores cayesen en picado tras conocerse estos resultados, y de hecho acabó la sesión con un receso de un 4%, después de que la semana pasada sus acciones se alzasen por las expectativas puestas en el Remdesivir, llegando a elevar el valor de la compañía a 10 billones de dólares.

Hasta ahora, la evidencia de la efectividad del Remdesivir se basaba en estudios que fallaban en dos importantes estándares científicos: la muestra aleatoria y la variante de control.

En la actualidad hay muchos estudios de Fase 3 diseñados para arrojar los datos adicionales necesarios para determinar el verdadero potencial de este medicamento. Estos estudios ayudarían a saber a quién tratar, cuando y por cuanto tiempo con Remdesivir.

Con todo, ha habido estudios previos que han dado resultados positivos. Por ejemplo, un ensayo clínico realizado en la Universidad de Chicago; uno publicado en el New England Journal of Medicine (que, no obstante, tampoco resulta conclusivo por la falta de una variable de control) y otro realizado en animales por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.

Gilead originalmente desarrolló el Remdesivir como un tratamiento para el virus del Ébola, pero pese a los resultados prometedores en ensayos clínicos nunca llegó a ser aprobado para este uso.