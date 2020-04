Enrique López: "Hay que hacer un esfuerzo para conocer la cifra real de muertos que ha provocado la Covid-19"

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, coordina la respuesta a la crisis sanitaria en materia de protección civil. Hace más de un mes que está en la primera línea de gestión y aprovecha esta entrevista con 20minutos para hacer balance de las medidas tomadas hasta ahora y da algunas claves del futuro más inmediato que nos espera en la región.

Activó el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad antes de la declaración del estado de alarma. ¿Hasta cuándo seguirá activo?

Va a depender, fundamentalmente, de cuánto dure el estado de alarma. Cuando este se aprobó pasamos a depender de la delegación del Gobierno y estamos trabajando coordinados.

¿Ha sido difícil diseñar la respuesta?

La pandemia ha estresado todos los recursos del sistema. Hemos superado con creces cualquier cifra inimaginable hasta este momento de enfermos, fallecidos y recursos que aplicar.

¿Podemos sacar alguna enseñanza?

Debemos extraer lecturas de todo lo que hemos hecho para potenciar nuestros recursos y, por supuesto, para tomar nota de los errores lógicos que se han producido como consecuencia del sobredimensionamiento de la emergencia para prepararnos mejor para el futuro. Ojalá llegue cuanto antes la vacuna. Mientras tanto, seguimos alerta porque el enemigo está enfrente y es muy traidor.

El zarpazo en las residencias de mayores ha sido tremendo. ¿Esta emergencia ha evidenciado que hay que revisar su modelo asistencial?

Hay que distinguir el modelo asistencial del azote que ha supuesto el coronavirus, que es algo excepcional. El virus ha sido letal en las residencias de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco… Son comunidades gobernadas por diferentes fuerzas políticas y con modelos diferentes: el virus no distingue y no me parece lo más adecuado aprovechar la circunstancia epidemiológica para abrir este debate político.

¿Qué valoración hace del plan de choque?

No podemos establecer ningún tipo de triunfalismo, pero sí tenemos muy claro que ha salvado vidas. Mientras dure la emergencia se va a mantener y una vez que esta pase, y mientras el virus esté, está claro que se debe tener un modelo en el que sigan bajo el control sanitario.

¿Actuará la Comunidad si intuye negligencias?

No voy a hacer especulaciones con respecto a las investigaciones que está llevando la Fiscalía en estos momentos, pero si le puedo decir que la Comunidad de Madrid, cada consejería que ha trabajado en las diferentes etapas de la pandemia, ha ido documentando todo lo que se ha hecho. En ese sentido, si se determinara que ha habido cualquier tipo de negligencia, por supuesto que colaboraríamos en las investigaciones.

En este momento todavía estamos salvando vidas, estamos combatiendo el virus y ya llegará el momento en el que podamos analizar toda la documentación, todo lo que se ha hecho y se actuará en consecuencia. En ese sentido, en estos momentos yo veo muy precipitado, incluso por parte de la Fiscalía General del Estado, esta actuación. Conviene que nos tomemos unos días de reflexión, que sigamos todos juntos combatiendo el virus y una vez que estemos en un periodo de tranquilidad, investiguemos toda la documentación y que se exijan todas las responsabilidades que se han de exigir.

La Fiscalía General del Estado puede tener la tranquilidad de que la Comunidad de Madrid está documentando todo.

Ya han cerrado dos de las tres morgues excepcionales. ¿Hasta cuándo funcionará la del Instituto de Medicina Legal?

Se mantiene abierto a la espera de la evolución de los fallecidos. A lo largo de esta pandemia tuvimos días muy duros con más de 600 muertes al día en la Comunidad, esto desbordó el sistema funerario y gracias a estas tres morgues provisionales pudimos atender de una manera digna a todos estos fallecidos. Tenemos que tener muy claro que las víctimas merecen un reconocimiento. Aunque no les sirva de satisfacción completa, las familias pueden estar seguras de que sus fallecidos estuvieron en todo momento no solo cuidados como féretros, sino velados por los integrantes de la UME. Tengo que agradecer cómo se han comportado.

¿Conoceremos algún día la cifra real de muertes?

Tenemos que hacer un esfuerzo para tenerla. Los epidemiólogos podrán hacer un estudio real y será fácilmente determinable.

Las cifras que ofrece el Ministerio de Sanidad sirven, fundamentalmente, para tener una evolución objetiva del número de fallecidos. Pero está claro que a estos hay que sumarles las personas que han fallecido en residencias y domicilios con síntomas compatibles.

Madrid ya ha venido dando estos datos y desde esta semana los publica en su web.

Sí, esta es la cifra que tenemos que ir estudiando y la que aportamos. En Madrid somos transparentes y, a la vez, respetuosos con las órdenes que nos da Sanidad. Desde el 14 de marzo hasta el 14 de abril, los registros civiles de la Comunidad han expedido 15.000 licencias de enterramiento. Si tenemos en cuenta la media de un periodo normal de 2019, prácticamente se ha cuadriplicado la tasa de mortalidad.

¿Ha habido problemas graves de seguridad durante estas semanas?

No, por supuesto que se han producido desobediencias y comportamientos antisociales, pero hay que reconocer que la inmensa mayoría de los madrileños ha cumplido escrupulosamente con el estado de alarma.

Tenemos que agradecer tanto a la sociedad española como a la madrileña el excelente comportamiento que en general ha mantenido en este periodo de confinamiento con esta restricción tan intensa de libertades individuales.

Y los casos de violencia de género, ¿han aumentado?

El número de denuncias formalizadas ha disminuido, pero no sabemos si obedece a que el confinamiento ha jugado como un factor que dificulta la denuncia o si realmente han bajado los casos. Tenemos que estudiarlo.

Hemos estado muy pendientes de esta materia y hemos habilitado plazas en hoteles para víctimas, que se suman a las residencias que gestiona Políticas Sociales.

¿Cómo será la vuelta a la actividad en la esfera judicial?

El Ministerio de Justicia ya está trabajando con las consejerías responsables en esta materia. Hemos tenido reuniones en este sentido y se elaborará un plan de actuación para paliar las consecuencias negativas del parón de la justicia durante este tiempo. Habrá que trabajar todos juntos, por un lado, para poder recuperar el trabajo que no se ha podido desarrollar en este tiempo y, por otro, para asimilar el posible aumento de conflictos, fundamentalmente en los ámbitos mercantil y laboral.

¿Qué opina del gran acuerdo que les han ofrecido los socialistas madrileños?

Ante una situación tan difícil el consenso político es fundamental. Bienvenida sea la propuesta de pactos, pero con lealtad. Debemos de estar convencidos de que queremos llegar a un acuerdo y no utilizarlo como un instrumento de marketing político. Ha habido críticas directamente del presidente del Gobierno a la presidenta Díaz Ayuso y no es una buena forma de empezar. Hay que tener muy claro quién es nuestro enemigo, que es el virus, y tener claro cuál es el objetivo, combatir el virus y las consecuencias negativas, en las salud pública, en la economía y, desde luego, volver a recuperar con fuerza el funcionamiento normal de las instituciones.

¿Qué opina de la reedición de los pactos de La Moncloa propuesta por Pedro Sánchez?

Cuando el presidente del Gobierno hace un ofrecimiento de pacto, creo que hay que acudir todos y ayudar a alcanzar ese pacto, como ha hecho el presidente del PP, Pablo Casado. Pero no hay que olvidar que los Pactos de La Moncloa fueron sociales y económicos e iban paralelos a un gran pacto que fue el constitucional. Y ahora mismo nos encontramos con un Gobierno en el que hay una parte del mismo que está cuestionando el pacto de 1978, que está cuestionando la Constitución, que está cuestionan permanentemente la monarquía y nuestro sistema democrático.

Lo primero que tiene que hacer el presidente del Gobierno es llamar al orden a esa parte del Gobierno y a algunos de sus socios que lo primero que cuestionan es el pacto constitucional. Y en segundo lugar, un gran pacto de recuperación debería llevar el calificativo de nacional, porque de esto hay que salir como lo que somos, una nación unida.