Madrid admite que sus residencias no estaban "preparadas" para la crisis y que la escasez de material fue "una tragedia"

El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha comparecido este martes en la Asamblea regional para detallar la gestión que ha hecho su departamento durante la crisis sanitaria del coronavirus. En gran parte, y como ya sucedió este lunes con la Comisión de Justicia, la de Políticas Sociales ha versado sobre el elevado número de muertes y de contagios que se ha producido en las residencias de mayores de la comunidad.

Durante las intervenciones telemáticas del consejero ante los portavoces parlamentarios del área, Reyero ha admitido que las residencias de ancianos de la Comunidad no estaban "suficientemente preparadas" para afrontar una emergencia como la actual pandemia de coronavirus, de unas dimensiones considerables y desconocidas.

El consejero ha destacado la brutal letalidad del virus una vez que entra en un centro geriátrico, donde la mayoría de sus residentes son pluripatológicos y están polimedicados, y en este sentido ha afirmado que la escasez de equipos de protección individual en estas instalaciones "ha sido una tragedia". Reyero ha explicado que el cierre de los centros de día y la restricción de visitas a las residencias fueron decisiones que en Madrid se tomaron muy temprano, pero como es lógico los trabajadores de los centros siguieron entrando y saliendo de los mismos cuando así lo marcaban sus turnos laborales.

Pese a destacar la urgencia con la que se adoptaron medidas en centros asistenciales de mayores, a principios de marzo, el responsable de Políticas Sociales ha aseverado que él las habría adelantado aun más en el tiempo, algo que considera que hubiera sido muy criticado.

"A veces me preguntan si hubiera tomado alguna medida antes. Mi respuesta es afirmativa: sin ninguna duda. Pero también es verdad que, si lo hubiéramos hecho, con toda probabilidad habríamos encontrado una enorme resistencia. Nuestras dos primeras medidas (cierre de centros de mayores y limitación de visitas), no fueron bien recibidas e incluso cuatro días después de la instrucción de las visitas tuve que explicar a plataformas de familiares la necesidad y no el capricho de esa medida, que lo único que perseguía era proteger a los mayores", ha afirmado el consejero.

"La situación nos ha desbordado a todos", ha lamentado Reyero, que ha reconocido que ante estas circunstancias inéditas han podido cometer ahora y que habrá tiempo de evaluar las medidas adoptadas, pero ese momento no es el actual: en numerosas ocasiones, el consejero ha apelado a todas las fuerzas políticas para que se mantuvieran unidas para luchar contra el virus.

"Todo el mundo ha hecho lo que creía que debía hacer", ha insistido Reyero, que ha señalado que él fue quien pidió la creación de un "mando único" liderado por la Consejería de Sanidad, como se estableció el 26 de marzo, y que a partir del siguiente se comenzó con el plan de choque.

La medicalización de las residencias ha sido otro de los puntos sobre los que más han preguntado los portavoces, que se han interesado por las características de estas instalaciones y por cuántas están en esta situación. A este respecto, Reyero ha indicado que las residencias "son centros de servicios sociales" y no "sanitarios", por lo que "la atención sanitaria que en ellos se presta va orientada a cubrir las necesidades del día a día de los mayores".

Intervención en residencias

El consejero también ha informado de que recientemente se ha intervenido la residencia Las Golondrinas de Robledo de Chavela y que se está estudiando levantar esta medida en dos, Orpea Santo Domingo de Algete y Sergesa de Boadilla del Monte, cuya dirección fue asumida por la consejería hace tres semanas por su elevada mortalidad. Se trata de los siguientes centros: Santa Teresa de Jornet, La Purísima Concepción, Geriatel Rivas, Residencia de Usera, Vitalia Home Leganés, Domusvi Espartales, Isabel la Católica, Casa Quinta, Fundación Reina Sofía Alzheimer, Monte Hermoso y San Celedonio.