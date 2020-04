El emotivo discurso de Margarita Robles al cerrar al borde del llanto la morgue del Palacio de Hielo

Al borde de las lágrimas y con un emotivo discurso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido recordar a las víctimas de la COVID-19 en el cierre este miércoles de la morgue habilitada durante las últimas semanas en el Palacio de Hielo de Madrid. Durante su intervención ha dedicado unas palabras a los familiares de los fallecidos, a los que ha intentado confortar.

Ante las atentas miradas de la presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, ha transmitido un mensaje de apoyo a los seres queridos de los fallecidos a causa del coronavirus y ha defendido la labor de las Fuerzas Armadas.

"Lo único que puedo decir, ya sé que no es un consuelo, es que quienes han estado en este palacio, estos hombres y mujeres que han fallecido, no han estado solos. No les hemos podido salvar la vida pero que sepan que, por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de la UME, del Ejército de Tierra, siempre han estado con ellos", ha dicho.

La ministra ha recalcado que, en todo momento, han estado con ellos, "acompañándolos, guardando por su dignidad, por su respeto, orando cuando sabían que eran personas creyentes". "Que las familias sepan que no los olvidaremos, que seguro que en otro mundo mejor los estarán viendo, ayudándonos a todos", ha afirmado.

"Y yo no puedo dejar de acompañarlos en ese dolor y de que sepan, que tengan esa seguridad de que no estuvieron solos, porque nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estuvieron con ellos. Nuestro recuerdo, nuestro cariño, nuestra oración para todos ellos", ha concluido.

La emoción y la fuerza de su discurso han convertido a Margarita Robles en 'trending topic' este miércoles y ha suscitado el aplauso de multitud de personalidades de distintos sectores e ideologías.