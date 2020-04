El Consejo Europeo da el visto bueno a un fondo de reconstrucción pero se mantiene el bloqueo sobre su contenido

Patada hacia delante del Consejo Europeo. Persiste el bloqueo. Los jefes de Estado y de Gobierno han dado el visto bueno al acuerdo alcanzado por el Eurogrupo la pasada semana, y también a la creación de un fondo de reconstrucción para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, pero no ha habido consenso en cuanto al contenido. Los dirigentes se han emplazado a una nueva reunión el próximo 6 de mayo.

El punto de acuerdo ese el de ver correctas las conclusiones del Eurogrupo: medio billón de euros para empresas, Estados miembros y trabajadores (a través del sistema SURE). También habrá un fondo de reconstrucción, pero todavía no se sabe en qué consistirá, principalmente por las reticencias de Países Bajos. "Lo que ha pasado es lo esperado, poco más. Es una patada hacia delante. No esperábamos grandes avances", cuentan fuentes comunitarias a 20minutos.

El siguiente paso es que la Comisión Europea presente un documento en los próximos días, para que a principios de mayo los Estados miembros trabajen sobre él. De todos modos, las diferencias entre el norte y el sur de Europa siguen siendo muy claras.

Hay posiciones muy dispares sobre todo en un aspecto clave: la emisión de bonos. Esta podría darse de forma perpetua, con cargo al presupuesto comunitario, como pide España, o a través de préstamos, lo que aumentaría el endeudamiento (especialmente de los países más afectados por la crisis del coronavirus). Las discrepancias preocupan a la presidenta de la Comisión Europea, porque puede que no haya "igualdad de condiciones". La respuesta, dijo Ursula Von der Leyen, podría ser encontrar un equilibrio "entre transferencias y créditos".

La Comisión Europea está contemplando un plan que aportaría dos billones de euros para financiar la recuperación económica europea tras la profunda recesión que se espera que provoque este año el brote de coronavirus. El problema estaría, eso sí, en cómo sería el acceso a esa financiación. Ahí es donde se ven las diferencias entre países.