El coronavirus visto por artistas, la pandemia se cuela en las redes sociales

En Instagram han surgido muchas iniciativas que aúnan las ideas y las obras de artistas y creativos visuales. La cuenta de The Covid Art Museum es un ejemplo de ello. Bajo el usuario de @covidartmuseum publica las fotografías, vídeos, animaciones, arte digital, pinturas y mucho más llegadas desde diversos puntos del planeta. Artistas de Italia, Estados Unidos, Portugal, Brasil, Francia, Reino Unido o Bélgica. Entre ellos, también se encuentran personalidades afincadas en España.

Los proyectos de Ana Porta, las fotografías de Paola de Grenet, los micromundos de Álex Martínez, la imaginación de Javier Jaén y la creatividad de Guadalupe Cáceres encajan entre este feed de Instagram. Hablamos con ellos y de cómo crear en tiempos de pandemia.

Creación de Ana Porta en colaboración con Obvious Ventures. Ana Porta

Ana Porta, reflejar lo que todos tenemos en mente

Ana Porta vive en Huesca y desde que ha empezado la pandemia también se le ha complicado un poco el horario: ella y su pareja hacen malabares para trabajar en casa y cuidar a una niña de año y medio. Sin embargo, Ana está acostumbrada a crear desde su hogar. Trabaja en numerosas ocasiones para medios extranjeros, y ahora sigue realizando los encargos que ya tenía.

"Estoy trabajando en proyectos que tenía empezados. Es una situación muy rara y distinta pero tenemos que estar espabilados a darle la vuelta. Las iniciativas personales son grandes oportunidades, a mi muchas veces me han contactado para trabajar al ver iniciativas mías", comenta Ana. Aprovecha también para reflejar el "pensamiento común" que todos tenemos: lavarnos las manos. Una creación suya con esa frase ha sido incluida en la plataforma The Covid Art Museum.

Trabaja como diseñadora freelance, principalmente con ilustración en 3D, branding, diseño gráfico y motion graphics. Comenta que le apasionan las paletas de colores y sus millones de combinaciones posibles, "la posibilidad de transformar algo asqueroso en algo realmente dulce es increíble". Dice que ahora los encargos de proyectos han bajado, pero que ya era una tendencia desde principios de año... "Pero si te gusta tu trabajo, le dedicas tiempo y cariño".

Fotografía de Paola de Grenet durante el confinamiento. Paola de Grenet

Paola de Grenet, creaciones entre toda la familia

Paola de Grenet es natural de Italia pero vive actualmente en Barcelona. Sus fotografías recorren medios como The Guardian, The Observer, El Pais, The New York Times y Marie Claire. Ahora "está todo muy parado", dice, y nota mucho la falta de comunicación y de contacto con la gente, para poder llevar a cabo su trabajo. Sin embargo, también confiesa que "llevaba varios años de encargos comerciales y estaba en un momento de mi vida que necesitaba como un espacio sabático con mi trabajo".

Sus hijos están ahora en el centro de sus fotografías, igual que su pareja, pero ya están acostumbrados a ello. "No me ha costado el cambio porque me siento… Ya fotografiaba a mis hijos desde hace tiempo y ahora fotografiarles representa a todas las familias del mundo, ha sido perfecto en este sentido", comenta Paola.

Así, realizan creaciones con dispositivos electrónicos, guantes que ya tenían por casa o incluso una pecera vacía. "Es curioso porque parece que yo cuanto menos recursos tengo, más me espabilo. Ya tengo la cabeza orientada a eso por ser ilustradora, a veces las ideas para las fotos me vienen por dibujar. Lo de los guantes fue una combinación de saber que tenía estos guantes por casa y observar cómo la gente reacciona al pánico. Todo está empujado al extremo", añade.

Creación de Álex Martínez llamada 'Exilio'. Álex Martínez

Álex Martínez, sus micromundos son los nuestros

Las casualidades de la vida hacen que hace un par de años, Álex Martínez empezase su proyecto de 'Micromundos', y que ahora representen, más que nunca, lo que estamos viviendo. "La obra, la temática o el concepto tiene que ver con el individualismo. Cada uno se centra en su vida, en su bienestar y en sus cosas. Ha sido como un presagio horroroso", explica.

Desde su estudio de Barcelona sigue trabajando en el proyecto 'Micromundos', ya que está ella sola en el taller, y ahora lo centra un poco más en el tema del confinamiento. También comenta que ha recibido algunos pedidos de murales, "se ve que la gente ahora vive mucho en sus terrazas y, cuando esto acabe, quieren un poco más de color". Años atrás viajaba mucho con diversas iniciativas, precisamente de murales, para la marca Desigual.

Las plataformas, que están ahora tan en auge, crean "comunidad". "Ahora todo el mundo tiene una emoción muy similar. Por primera vez está todo el mundo viviendo algo muy similar, salvando algunas distancias, y eso genera comunidad", añade. Y concluye: "el arte está para materializar emociones". Su obra, 'Exilio' habla justamente de la imposibilidad de huir... Y podría representarnos a todos nosotros en estos días.

Creación de Javier Jaén donde se lee 'es difícil concentrarse hoy'. Javier Jaén

Javier Jaén, ser permeable a lo que está pasando

Javier Jaén crea para The New York Times, The Washington Post, Le Monde, Time, Harvard University, National Geographic, The New Yorker y muchos otros. Su marca internacional avala su trayectoria y, sin embargo, parece que ahora tiene que hacer más malabares: "La diferencia no es solo trabajar en casa, que también, sino todos los condicionantes extra donde tienen que estar en la cabeza al mismo tiempo: hacer la comida, cuidar la niña... Por estructura familiar estoy mucho más liado que antes y con mil cosas".

Pero, por otro lado, esos "sueños locos" que todos estamos teniendo también son grandes oportunidades para generar contenido. "Estos días he hecho proyectos con los juguetes de la niña, mi pareja me ayudó a acabar proyectos… He cambiado el estudio por el hogar. Hay que ser muy permeable a lo que está pasando", comenta.

Esta semana se publicará una de sus creaciones en el Wall Street Journal. "Tengo la suerte de trabajar para medios internacionales donde no se ha visto tanto ese recorte como en España. Eso sí, ahora los proyectos son bastante monotemáticos y sí que he tenido que trabajar en como afecta la pandemia al fútbol o a la relación entre vecinos, a los negocios…". La comunicación cultural que hacen desde su estudio de Barcelona, se paralizó de un día para otro: "No sabemos cuándo ni como volveremos a ir a un concierto".

Creación de Guadalupe Cáceres. Guadalupa Cáceres

Guadalupe Cáceres, descubrir el propio hogar

Guadalupe llegó hace unos meses de Argentina a Barcelona para seguir con su carrera de arte. Ahora, junto con sus compañeros de piso, intenta no dejar de aprovechar cada instante del día. "Siempre trabajé en bares o en lugares así, entonces me cambió mucho el estar en casa, el no tener el simple contacto con el barista o con alguien".

"Al trabajar en el arte necesitas inspirarte y en realidad las primeras semanas no me salía producir nada, hasta que me surgió una consigna de la escuela y era sobre escribir algo cada día. Empecé a escribir como qué había aprendido cada día de la cuarentena, empecé a descubrir las cosas de casa, a los vecinos...". Y así surge también la paleta de colores Pantone Covid-19, publicada en la cuenta de The Covid Art Museum y que hace de objetos cotidianos, una auténtica obra de arte.

Cuando empezó todo esto pensó, con algunos compañeros, en cómo poder ayudar a otra gente, y en eso están: "Yo creo que inspira mucho poder ver el trabajo de otra gente". Se queda con una frase que le envió una amiga al poco tiempo de empezar el confinamiento: “Sacar belleza de este caos es virtud”, una frase del cantante argentino Gustavo Cerati.