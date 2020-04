Pandemia cultural: el coronavirus también se lleva por delante a los artistas

Hoy 15 de abril es el Día Mundial del Arte, aunque el sector no está para celebraciones. El coronavirus ha paralizado en seco su actividad. El cierre de museos y galerías, así como la anulación de conciertos y espectáculos, ha dejado a muchos profesionales sin ingresos de la noche a la mañana. Tampoco ayuda la incertidumbre a la que se enfrentan, dado que es complicado adivinar cuándo podrán retomar la actividad.

Si bien las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a un importante descalabro de la economía, todo parece indicar que el arte será uno de los sectores más perjudicados por la crisis, un golpe que sus trabajadores ya están sufriendo.

Cero ingresos

Una de las profesionales afectadas es Tanit Cobas, bailarina de danza contemporánea. “Ahora mismo estoy con cero ingresos, porque todo se pospone o se cancela. Todo lo que me daba estabilidad económica se ha ido. Además, antes de la cuarentena ya se preveía lo que pasaría, por lo que no me dieron de alta en los contratos y no tengo opción a ERTE”, lamenta.

Así mismo, la situación del gremio en España es tan complicada que algunos bailarines ya se están planteando renunciar a trabajar de lo suyo, como consecuencia de “las pocas ayudas y apreciación por la cultura que hay en este país”, según Cobas. De hecho, la bailarina ya está pensando en marcharse al extranjero, posiblemente a Alemania, donde “incluso en cada pequeña ciudad hay una compañía de danza, una orquesta sinfónica, ópera y teatro, mientras que en España no hay compañías nacionales estables”, explica.

Tanit Cobas durante una actuación.

A pesar de la dramática situación, Cobas ha sabido verle el lado positivo: “Ahora tengo tiempo para hacer lo que antes me era imposible. Por las mañanas hago clases de ballet 'online' con miembros de las mejores compañías, y trabajo en proyectos a los que antes no podía dedicar tiempo. Estoy muy activa, pero lo que me da de comer se me ha escapado de las manos”.

"Lo que me da de comer se me ha escapado de las manos"

Similar es la tesitura en la que se encuentra Marc Serra, pianista de música clásica, a quien han anulado todos los conciertos de marzo, abril y mayo, y está a la espera de que suspendan también los del mes de junio. “Esto significa que todo el trabajo que había hecho preparándome y estudiando para los recitales no ha servido para nada”, explica.

El primer concierto que cayó para el pianista fue uno que tenía el pasado 14 de marzo en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), con motivo del 250 aniversario de Beethoven. Además, en su caso la pandemia no podía aparecer en peor momento: “Para los músicos, es entre marzo y junio cuando hay más trabajo, y ahora se está perdiendo totalmente sin ningún tipo de compensación. Si esto hubiera ocurrido entre enero y febrero, nos habría afectado menos”, dice.

Marc Serra en un concierto en el Palau de la Música Catalana. Cecília Coca

El futuro tampoco resulta esperanzador para Serra: “Parece que también se cancelarán la mayoría de actividades durante el verano, que también me va muy mal porque normalmente trabajo para el Palau de la Música tocando en las visitas guiadas. Además tengo programado un concierto para el Bachcelona Festival a principios de julio. Me hace mucha ilusión, pero ya espero la llamada en la que me digan que también se cancela”.

Con miedo a la crisis

Las artes plásticas tampoco se quedan atrás. Tomás Pariente, pintor y grabador, explica que “toda la actividad se ha congelado, y cuanto más tiempo se prolongue la situación, más fácil será que se anule del todo”. Es por eso que espera que todo termine “lo antes posible”.

Pariente, al ser trabajador por cuenta propia, no está recibiendo retribución alguna en este momento, y teme que el problema persista más allá del estado de alarma: “Si luego hay una crisis, ya dará igual que podamos trabajar”, asevera.

Tomás Pariente en su taller.

Otra profesional que se ha quedado sin ingresos de la noche a la mañana es Mar Arza, artista visual. “He reducido drásticamente mi actividad. He tenido que posponer una serie de actividades, lo que supone que se han ido unos ingresos con los que ya contaba", dice.

Para Arza, laboralmente se trata de una “situación dura”, aunque pueda trabajar en casa: “No tengo las mismas condiciones que en el taller. No es lo mismo”, cuenta. No obstante, la artista prevé que la realidad actual dará recursos a los creadores para reflexionar y producir nuevas obras a partir de ahora: “Trabajamos con material que nos afecta, tanto en cómo vivimos como a la sociedad. Esto va a atravesar la cultura y el arte de nuestro tiempo”, afirma.

"Esto va a atravesar la cultura y el arte de nuestro tiempo"

Propuestas para paliar el problema

En vista de las complicadas circunstancias, la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC), ha enviado a la Generalitat una serie de propuestas para compensar la precaria situación. Entre ellas figuran la renta básica universal, la suspensión del alquiler y de las hipotecas, tanto de la vivienda como del taller, así como la suspensión del pago de autónomos e impuestos mientras dure el estado de alarma.

Montserrat Moliner, presidenta de la entidad, subraya que el arte es un sector “frágil” y que, aunque los artistas pueden seguir trabajando en confinamiento, esto “no significa que reciban retribución alguna”.

Hoy es un Día Mundial del Arte atípico, aunque todavía queda la esperanza de que se pueda recuperar en septiembre. Carme Sais, directora del Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona, organizaba su celebración con 60 entidades más para este fin de semana: "Teníamos programado un pregón para el viernes y varias actividades a lo largo del sábado y el domingo. Este año tocará posponerlo pero, cuando podamos, haremos una doble celebración: Por el reinicio de la actividad y por la reapertura de la temporada”.