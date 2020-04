Cataluña plantea reformular el cobro del impuesto al CO2 y propone una modificación del calendario

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciado este lunes que la crisis generada por el Covid-19 ha afectado a los términos regulados por la ley de cambio climático y el impuesto a las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica. Según ha dicho, en la situación actual es "muy difícil" cumplir el calendario del padrón definitivo -a través del cual se gestiona el impuesto- así como la tramitación de información pública y la resolución de alegaciones.

"Nos obligará a modificar el calendario previsto", ha reconocido, añadiendo que habrá que hacer una propuesta "técnicamente viable" para la liquidación del impuesto, que meritó el 31 de diciembre para el ejercicio del 2019.

Por otro lado, también ha explicado que en lo referente al cobro del importe para el ejercicio el 2020, el Govern propondrá una reducción para tener en cuenta, de forma proporcional, los días que estará en vigor el estado de alarma. Según Calvet, aunque es un impuesto a la tenencia de vehículos, durante el estado de alarma la movilidad ha estado restringida, hecho que ha limitado el uso de vehículos.

El conseller ha insistido también en la "bondad" del impuesto, que tiene como objetivo "la lucha contra el cambio climático", y ha apuntado que el impuesto es "muy necesario" para poder impulsar políticas medioambientales.

Además, Calvet ha explicado que el Govern está preparando una ley omnibus urbanística y ambientale. También ha asegurado que se quiere habilitar el mes de agosto desde el punto de vista urbanístico para que sea posible gestionar expedientes, tramitarlos y aprobarlos si se procede durante este mes de verano.

Durante su intervención inicial vía telemática en comisión parlamentaria, Calvet ha destacado la importancia de no olvidar el medio ambiente. "No podemos rehuir la emergencia sanitaria pero no podemos olvidarnos que también estamos en emergencia climática", ha remarcado.

En este sentido, ha pedido también vincular la post-emergencia a "la agenda verde catalana", concentrada en la transición energética, la descarbonización y la economía circular. "Tenemos muy claro que la post-emergencia tiene que ir vinculada a la agenda verte", ha concluido.

Los grupos valoran la propuesta Omnibus

El diputado de Cs Francisco Javier Domínguez, ha visto con buenos ojos que el Govern trabaje en una ley omnibus que cree qu es "loable" y pretende activar el sector reduciendo los trámites. Ha pedido que la normativa no reduzca las exigencias en materia ambiental. La formación liberal ha dicho que si el ejecutivo catalán apuesta por unos nuevos presupuestos "realistas" con la situación actual, podrá contar con Cs.

El diputado del PSC-Units Jordi Terrades se ha preguntado si el omnibus será una ley o un decreto y ha animado a buscar el "máximo consenso" con los grupos antes de llevarlo a debate del Govern. Sobre el impuesto del CO2 ha recordado el posicionamiento de PSC de no grabar por tenencia de vehículo, sino por el uso. En lo que respesta al transporte público, Terrades ha dicho que hay que recuperar la confianza de los usuarios. Finalmente, el socialista ha instado al Govern a no disminuir las licitaciones públicas.

En las filas de CatECP, el diputado David Cid ha propuesto que en el 2020 no se inviertan partidas en la nueva red viaria y que se destinen a reforzar el transporte público con más frecuencias. Cid ha recordado que la última ley omnibus del gobierno de Artur Mas liberalizó el mercado de la vivienda de uso turístico y ha dicho que si se busca habilitar urbanísticamente agosto, habrá que dialogar con los agentes sociales. La diputada Susana Segovia ha pedido un plan de choque para hacer frente a la emergencia de vivienda.

La diputada de la CUP, Natàlia Sánchez, ha apostado por establecer un mínimo vital de consumo de agua para las personas más vulnerables y apostar por la municipalización de la gestión del agua dentro de la propuesta omnibus. Daniel Serrano (PPC) ha pedido garantizar la seguridad de los usuarios y profesionales del transporte público e incrementar la frecuencia. También ha reclamado ayudas a la vivienda para personas vulnerables.

Por otro lado, Marc Sanglas (ERC) ha criticado la gestión del gobierno español con el coronavirus por creer que tendría que haber colaborado más con las comunidades autónomas. Sanglas ha dicho que se puede aprovechar del contexto actual para replantear cuestiones como la lucha contra la clisis climática, cambiar el modelo económico o la gestión del transporte público. De la omnibus, Sanglas ha dicho que puede servir para "simplificar" pero ha pedido tener en cuenta los ayuntamientos de los municipios pequeños.

Finalmente, Edudard Pujol (JxCat) ha aplaudido el anuncio de la omnibus para buscar "hacer las cosas más fáciles" y ha dicho que el Govern tiene que afrontar la crisis con "realismo, eficiencia y rigor". Pujol ha celebrado que la consejería de Territori haya hecho las cosas "bien" en cuestiones como el transporte público, porque se han visto situaciones "nuevas" y se han resuelto correctamente. Desde JxCat han apostado por construir futuros "en un sentido amplio".